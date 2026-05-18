Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Trump amplía sanciones contra la cúpula del régimen cubano

El gobierno de United States anunció este lunes nuevas sanciones contra nueve altos dirigentes del régimen cubano y contra la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida históricamente como la DGI o el G2.

Las medidas fueron publicadas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro y forman parte de la segunda ola de sanciones aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump .

La sanción más significativa recae sobre la Dirección de Inteligencia de Cuba , uno de los principales órganos de inteligencia y contrainteligencia del régimen.

Todos los bienes bajo jurisdicción estadounidense

Operaciones financieras vinculadas

Transacciones con ciudadanos y empresas de EEUU

La entidad fue incorporada al programa de sanciones CUBA-EO14404.

Quiénes fueron sancionados por EEUU

Entre los dirigentes cubanos incluidos en la nueva ronda de sanciones aparecen figuras clave del aparato político, militar y económico de La Habana.

La lista incluye a:

Roberto Morales Ojeda

Esteban Lazo Hernández

Mayra Arevich Marín

Vicente de la O Levy

Rosabel Gamon Verde

Joaquín Quintas Sola

José Miguel Gómez del Vallín

Eugenio Armando Rabilero Aguilera

Raúl Villar Kessell

Las medidas también alcanzan estructuras del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

Washington endurece la presión contra La Habana

La administración Trump sostiene que las sanciones buscan responsabilizar a funcionarios vinculados con:

Represión política

Violaciones de derechos humanos

Amenazas a la seguridad nacional estadounidense

Actividades de inteligencia hostiles

La nueva ofensiva ocurre en medio de una creciente tensión bilateral tras recientes reportes sobre cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán.

La Orden Ejecutiva 14404 se convierte en el eje de las sanciones

La orden ejecutiva firmada el 1 de mayo creó un nuevo marco legal para ampliar las sanciones contra estructuras políticas, militares y económicas cubanas.

La medida permite actuar directamente contra:

Funcionarios

Empresas estatales

Militares

Redes financieras

Organismos de inteligencia

Más allá del embargo tradicional impuesto sobre Cuba.

GAESA ya había sido golpeada días antes

El pasado 7 de mayo, Washington anunció las primeras sanciones bajo este nuevo esquema contra GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana.

Funcionarios estadounidenses describieron a GAESA como:

“El corazón financiero del sistema cubano”.

Las sanciones han generado preocupación entre empresas extranjeras con operaciones en la isla, especialmente hoteleras y firmas turísticas españolas.

La tensión entre EEUU y Cuba sigue aumentando

Las nuevas medidas llegan en un contexto marcado por:

Protestas en La Habana

Crisis energética histórica

Escasez de combustible

Reportes sobre drones militares

Operaciones diplomáticas y de inteligencia

En las últimas semanas también se registró una visita del director de la CIA a Cuba y crecientes declaraciones cruzadas entre Washington y La Habana.

Analistas ven una estrategia de presión sostenida

Expertos consideran que la Casa Blanca está aplicando una estrategia gradual de presión política, económica y financiera contra el régimen cubano.

La secuencia de sanciones indica que Washington podría continuar ampliando restricciones contra figuras cercanas al poder en los próximos meses.