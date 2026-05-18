Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

EEUU sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano
Trump amplía sanciones contra la cúpula del régimen cubano
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Washington sancionó a altos dirigentes cubanos y a la inteligencia G2 en una nueva ofensiva de presión contra La Habana
Trump amplía sanciones contra la cúpula del régimen cubano
El gobierno de United States anunció este lunes nuevas sanciones contra nueve altos dirigentes del régimen cubano y contra la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida históricamente como la DGI o el G2.
Las medidas fueron publicadas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro y forman parte de la segunda ola de sanciones aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump.
La sanción más significativa recae sobre la Dirección de Inteligencia de Cuba, uno de los principales órganos de inteligencia y contrainteligencia del régimen.
Washington bloqueó oficialmente:
Todos los bienes bajo jurisdicción estadounidense
Operaciones financieras vinculadas
Transacciones con ciudadanos y empresas de EEUU
La entidad fue incorporada al programa de sanciones CUBA-EO14404.
Quiénes fueron sancionados por EEUU
Entre los dirigentes cubanos incluidos en la nueva ronda de sanciones aparecen figuras clave del aparato político, militar y económico de La Habana.
La lista incluye a:
Roberto Morales Ojeda
Esteban Lazo Hernández
Mayra Arevich Marín
Vicente de la O Levy
Rosabel Gamon Verde
Joaquín Quintas Sola
José Miguel Gómez del Vallín
Eugenio Armando Rabilero Aguilera
Raúl Villar Kessell
Las medidas también alcanzan estructuras del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
La administración Trump sostiene que las sanciones buscan responsabilizar a funcionarios vinculados con:
Represión política
Violaciones de derechos humanos
Amenazas a la seguridad nacional estadounidense
Actividades de inteligencia hostiles
La nueva ofensiva ocurre en medio de una creciente tensión bilateral tras recientes reportes sobre cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán.
La Orden Ejecutiva 14404 se convierte en el eje de las sanciones
La orden ejecutiva firmada el 1 de mayo creó un nuevo marco legal para ampliar las sanciones contra estructuras políticas, militares y económicas cubanas.
La medida permite actuar directamente contra:
Funcionarios
Empresas estatales
Militares
Redes financieras
Organismos de inteligencia
Más allá del embargo tradicional impuesto sobre Cuba.
El pasado 7 de mayo, Washington anunció las primeras sanciones bajo este nuevo esquema contra GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana.
Funcionarios estadounidenses describieron a GAESA como:
“El corazón financiero del sistema cubano”.
Las sanciones han generado preocupación entre empresas extranjeras con operaciones en la isla, especialmente hoteleras y firmas turísticas españolas.
La tensión entre EEUU y Cuba sigue aumentando
Las nuevas medidas llegan en un contexto marcado por:
Protestas en La Habana
Crisis energética histórica
Escasez de combustible
Reportes sobre drones militares
Operaciones diplomáticas y de inteligencia
En las últimas semanas también se registró una visita del director de la CIA a Cuba y crecientes declaraciones cruzadas entre Washington y La Habana.
Expertos consideran que la Casa Blanca está aplicando una estrategia gradual de presión política, económica y financiera contra el régimen cubano.
La secuencia de sanciones indica que Washington podría continuar ampliando restricciones contra figuras cercanas al poder en los próximos meses.
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