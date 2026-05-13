Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas

El Gobierno cubano reconoce una situación “aguda y crítica”

El ministro de Energía y Minas de Cuba , Vicente de la O Levy , reconoció este miércoles que la isla enfrenta una situación eléctrica “aguda, crítica y extremadamente tensa” debido a la severa escasez de combustible y las fallas en las principales termoeléctricas del país.

Durante una conferencia de prensa oficial, el funcionario admitió que Cuba pasó casi cuatro meses sin recibir barcos de combustible, dejando al sistema energético nacional sin reservas.

El Ministro de Energía confirma apagones de hasta 22 horas continuas en La Habana y solo algunos minutos de servicio eléctrico. Afirma que por ser la capital es la ciudad con más circuitos priorizados. Qué quedará para el resto del país? pic.twitter.com/bGRZ6ovGe6

La crisis energética ha alcanzado niveles históricos.

Según datos oficiales, el déficit eléctrico superó los 2,113 MW, el más alto registrado este año.

En La Habana, el propio ministro reconoció que los apagones ya alcanzan:

20 horas

22 horas consecutivas

Cortes intermitentes de apenas dos o tres horas de servicio

“Así está la capital”, admitió De la O Levy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2054695466126762117?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministro de Energía del régimen afirma que la situación eléctrica es “extremadamente tensa”.



La conferencia de prensa anunciada para las 6:30 de la tarde fue grabada al mediodía de hoy en el Ministerio. pic.twitter.com/9tx5X1LkYY — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) May 13, 2026

La falta de combustible paraliza el sistema

El funcionario explicó que entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026 Cuba no recibió combustible suficiente para sostener el sistema eléctrico.

La única mejoría temporal llegó gracias a:

Un envío ruso de 100,000 toneladas de crudo.

Sin embargo, ese combustible ya se agotó y el país volvió a quedar prácticamente sin reservas energéticas.

Fallan las principales termoeléctricas cubanas

La situación se agravó tras la salida de servicio de la termoeléctrica de Felton, en Holguín, considerada una de las plantas más importantes del país.

Además:

La central Antonio Guiteras continúa fuera de servicio

Varias plantas operan con averías

La generación distribuida enfrenta falta total de combustible

El propio ministro admitió que algunas unidades corrían riesgo de sufrir daños irreversibles si continuaban funcionando.

La Habana vive una ola de protestas por apagones y escasez

Mientras el Gobierno reconocía la gravedad de la crisis, continúan registrándose protestas y cacerolazos en varios municipios de La Habana.

En los últimos días se reportaron:

Manifestaciones en San Miguel del Padrón

Cacerolazos en Luyanó y Marianao

Bloqueos de calles

Grafitis contra el régimen

Las consignas más repetidas han sido:

“¡Corriente y comida!”

“¡Abajo la dictadura!”

Cuba acumula siete colapsos eléctricos en 18 meses

La crisis energética cubana se ha agravado constantemente durante los últimos años.

Según datos oficiales y reportes independientes:

Cuba sufrió siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses

El país depende casi totalmente del combustible importado

La infraestructura energética presenta décadas de deterioro

Aunque el régimen culpa a las sanciones de EEUU, expertos señalan problemas estructurales acumulados durante décadas.

Díaz-Canel admite tensión extrema mientras crece la presión social

El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció también que la situación energética es “particularmente tensa” y confirmó que Cuba dejó de generar más de 1,100 MW en un solo día por falta de combustible.

La crisis eléctrica se combina además con:

Escasez de alimentos

Inflación creciente

Crisis del transporte

Caída del turismo

Descontento social creciente