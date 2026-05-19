EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Washington deja a Cuba fuera de nueva flexibilización petrolera
El gobierno de United States mantuvo a Cuba excluida de la nueva Licencia General 134C emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), que autoriza temporalmente determinadas operaciones vinculadas al petróleo de origen ruso.
La medida extiende hasta el 17 de junio de 2026 autorizaciones limitadas para ciertas transacciones energéticas, pero excluye explícitamente a Cuba junto con Irán, Corea del Norte y territorios ocupados de Ucrania.
Cuba queda fuera de cualquier beneficio de la licencia
El texto oficial establece que la autorización:
No aplica a personas o entidades ubicadas en Cuba
Impide operaciones amparadas bajo esa licencia
Mantiene restricciones energéticas sobre la isla
La exclusión no es nueva. Versiones previas como las licencias 134A y 134B ya habían mantenido restricciones similares.
La decisión llega en medio de la peor crisis energética cubana
La medida coincide con una compleja situación energética dentro de la isla.
En días recientes, autoridades cubanas reconocieron problemas críticos de abastecimiento:
Escasez de diésel
Déficit de fuel oil
Reducción de generación eléctrica
Apagones prolongados
Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios, mientras su producción interna ronda los 40,000 barriles. Esa diferencia ha generado una creciente presión sobre el sistema energético nacional.
OFAC también amplió sanciones contra funcionarios cubanos
La nueva licencia fue emitida el mismo día en que OFAC actualizó sanciones contra funcionarios y organismos cubanos.
Entre los señalados aparecen:
Roberto Morales Ojeda
Esteban Lazo Hernández
Mayra Arevich Marín
Vicente de la O Levy
Además, Washington incorporó a la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2) dentro de nuevas medidas sancionatorias.
El combustible ruso sigue siendo clave para Cuba
En los últimos meses, el petróleo ruso se convirtió en uno de los principales mecanismos de alivio para la crisis energética cubana.
Entre los acontecimientos recientes destacan:
Llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin
Retrasos reportados de otros buques energéticos
Disminución de suministros externos
Caída de importaciones energéticas
Analistas consideran que mantener a Cuba fuera de mecanismos de flexibilización energética aumenta la presión económica sobre La Habana.
La crisis energética continúa afectando la vida diaria en la isla
La falta de combustible sigue impactando distintos sectores:
Transporte público
Agricultura
Generación eléctrica
Producción industrial
Servicios básicos
En varias provincias se han reportado apagones prolongados y dificultades de abastecimiento.