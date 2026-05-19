EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

El gobierno de United States mantuvo a Cuba excluida de la nueva Licencia General 134C emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) , que autoriza temporalmente determinadas operaciones vinculadas al petróleo de origen ruso.

La medida extiende hasta el 17 de junio de 2026 autorizaciones limitadas para ciertas transacciones energéticas, pero excluye explícitamente a Cuba junto con Irán , Corea del Norte y territorios ocupados de Ucrania.

El texto oficial establece que la autorización:

No aplica a personas o entidades ubicadas en Cuba

Mantiene restricciones energéticas sobre la isla

La exclusión no es nueva. Versiones previas como las licencias 134A y 134B ya habían mantenido restricciones similares.

La decisión llega en medio de la peor crisis energética cubana

La medida coincide con una compleja situación energética dentro de la isla.

En días recientes, autoridades cubanas reconocieron problemas críticos de abastecimiento:

Escasez de diésel

Déficit de fuel oil

Reducción de generación eléctrica

Apagones prolongados

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios, mientras su producción interna ronda los 40,000 barriles. Esa diferencia ha generado una creciente presión sobre el sistema energético nacional.

OFAC también amplió sanciones contra funcionarios cubanos

La nueva licencia fue emitida el mismo día en que OFAC actualizó sanciones contra funcionarios y organismos cubanos.

Entre los señalados aparecen:

Roberto Morales Ojeda

Esteban Lazo Hernández

Mayra Arevich Marín

Vicente de la O Levy

Además, Washington incorporó a la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2) dentro de nuevas medidas sancionatorias.

El combustible ruso sigue siendo clave para Cuba

En los últimos meses, el petróleo ruso se convirtió en uno de los principales mecanismos de alivio para la crisis energética cubana.

Entre los acontecimientos recientes destacan:

Llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin

Retrasos reportados de otros buques energéticos

Disminución de suministros externos

Caída de importaciones energéticas

Analistas consideran que mantener a Cuba fuera de mecanismos de flexibilización energética aumenta la presión económica sobre La Habana.

La crisis energética continúa afectando la vida diaria en la isla

La falta de combustible sigue impactando distintos sectores:

Transporte público

Agricultura

Generación eléctrica

Producción industrial

Servicios básicos

En varias provincias se han reportado apagones prolongados y dificultades de abastecimiento.