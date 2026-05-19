El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

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La Audiencia Nacional, en Madrid, investiga posibles irregularidades financieras derivadas del rescate del gobierno español a la aerolínea Plus Ultra, que en 2021 recibió 53 millones de euros (ahora 62 millones de dólares) en dinero público como parte de los fondos de recuperación por el COVID-19.

El tribunal indicó en un comunicado que amplió su investigación sobre el rescate para incluir a Zapatero, quien fue citado para responder a las preguntas de un juez el 2 de junio.

Zapatero, de 65 años, gobernó de 2004 a 2011. Es miembro del Partido Socialista, encabezado por el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El exmandatario negó en marzo cualquier irregularidad relacionada con el rescate durante una comparecencia en el Senado, en la que afirmó que nunca había recibido comisiones de Plus Ultra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP