Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

La administración de Donald Trump estaría considerando de forma cada vez más seria posibles acciones militares contra Cuba, según un reporte publicado por la revista política estadounidense Politico .

El artículo, firmado por la periodista Nahal Toosi, asegura que dentro de la Casa Blanca crece la frustración por el fracaso de la presión económica y diplomática aplicada contra el régimen cubano durante los últimos meses. ( politico.com )

De acuerdo con funcionarios citados por Politico, la estrategia inicial de Washington buscaba forzar reformas políticas y económicas mediante:

Bloqueo de combustible

Aislamiento internacional

Sin embargo, las fuentes sostienen que el gobierno cubano ha resistido más de lo esperado.

“El ánimo ha cambiado definitivamente”, dijo una persona familiarizada con las discusiones internas.

El Pentágono ya estaría preparando escenarios militares

Según el reporte, el Comando Sur de Estados Unidos habría iniciado reuniones de planificación para evaluar posibles escenarios de acción militar contra Cuba.

Entre las opciones analizadas aparecerían:

Ataques aéreos limitados

Operaciones estratégicas de presión

Acciones contra infraestructura militar

Escenarios de intervención más amplios

Un funcionario estadounidense aclaró que el hecho de elaborar planes no significa que exista una decisión definitiva del presidente Trump.

Marco Rubio advierte que “el tiempo se agota”

El secretario de Estado Marco Rubio también habría endurecido su discurso sobre Cuba en las últimas semanas.

Según Politico, Rubio considera poco probable lograr cambios profundos mientras el actual liderazgo cubano permanezca en el poder.

“Les daremos una oportunidad, pero no creo que vaya a suceder”, declaró Rubio en una entrevista citada por el medio.

La tensión aumentó tras el reporte sobre drones militares

La publicación coincide con recientes informes de inteligencia divulgados por Axios, según los cuales Cuba habría adquirido cientos de drones militares con apoyo de Rusia e Irán.

El reporte generó preocupación dentro del aparato de seguridad estadounidense y alimentó el debate sobre posibles respuestas más agresivas de Washington.

Además, en los últimos días ocurrieron varios movimientos de alto perfil:

Visita del director de la CIA a La Habana

Nuevas sanciones económicas

Reportes sobre acusaciones contra Raúl Castro

Incremento de vuelos militares cerca de Cuba

Díaz-Canel responde con advertencias

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó asegurando que una agresión militar contra Cuba provocaría:

“Un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

El régimen cubano insiste en que EEUU busca justificar nuevas acciones contra la isla mediante campañas de presión política y mediática.

Expertos advierten sobre los riesgos

Analistas citados por Politico advirtieron que cualquier escenario militar podría generar consecuencias regionales complejas.

El exfuncionario de la CIA Brian Latell señaló que Washington podría estar subestimando nuevamente la capacidad de resistencia del régimen cubano.

“Podrían estar sobreestimando lo que pueden lograr”, afirmó.

El Congreso mantiene abierto el margen de acción de Trump

El reporte recuerda además que el Senado estadounidense rechazó recientemente una iniciativa que buscaba limitar la capacidad del presidente para ordenar acciones militares contra Cuba sin autorización legislativa.

Esa decisión deja a la Casa Blanca con un margen amplio de maniobra bajo la Ley de Poderes de Guerra.