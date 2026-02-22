La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

DEL MARIEL A PANAMÁ : LA RUTA PROFESIONAL DE LA HIJA DE LA JEFA DE GAESA

Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica sin precedentes, la hija de la actual jefa del conglomerado militar GAESA ha desarrollado una carrera profesional fuera de la isla, en el competitivo sector logístico internacional.

Según una investigación de Martí Noticias, Se trata de Ania Guillermina Lastres Morera , general de brigada y máxima responsable del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), y su hija Any Rodríguez Lastres , quien actualmente reside en Panamá.

Rodríguez Lastres comenzó su trayectoria en 2014 en la Terminal de Contenedores del Mariel (TC Mariel), uno de los proyectos económicos más emblemáticos del régimen cubano.

El puerto del Mariel, infraestructura clave en la estrategia de comercio exterior, está vinculado a estructuras bajo control de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En el Mariel, Rodríguez Lastres trabajó en:

Presupuestos comerciales

Procesos de containerización

Captación de volúmenes logísticos

Gestión de facturación

Investigación de mercados

Posteriormente se trasladó a Panamá, donde ha trabajado con compañías internacionales del sector portuario y logístico.

GAESA: el corazón económico del poder

Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) controla sectores estratégicos de la economía cubana:

Turismo

Comercio en divisas

Tiendas en MLC

Logística portuaria

Importación-exportación

Tras la muerte en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, considerado arquitecto del emporio militar y exyerno de Raúl Castro, la estructura de poder económico se mantuvo bajo control militar.

Privilegios y debate público

El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la diferencia entre el discurso oficial de sacrificio y las oportunidades internacionales de familiares vinculados al poder.

Según investigaciones periodísticas, Rodríguez Lastres ha viajado a destinos como:

España

Portugal

Brasil

Bélgica

Francia

Alemania

Suiza

Singapur

Además, registros públicos indican que la general Lastres figura asociada a propiedades inmobiliarias en Panamá.

El investigador Luis Domínguez afirmó que la información sobre figuras del entorno de GAESA es accesible en registros corporativos internacionales.

Contexto nacional

Mientras tanto, en Cuba:

El salario medio no cubre la canasta básica

Miles de jóvenes emigran cada año

El sistema eléctrico enfrenta colapsos frecuentes

La trayectoria internacional de familiares de altos funcionarios se produce en medio de una economía nacional marcada por carencias estructurales.