La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

DEL MARIEL A PANAMÁ: LA RUTA PROFESIONAL DE LA HIJA DE LA JEFA DE GAESA
Hija de la jefa de GAESA pasó del Puerto del Mariel a Panamá en plena crisis económica sin precedentes....
Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica sin precedentes, la hija de la actual jefa del conglomerado militar GAESA ha desarrollado una carrera profesional fuera de la isla, en el competitivo sector logístico internacional.
Según una investigación de Martí Noticias, Se trata de Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada y máxima responsable del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), y su hija Any Rodríguez Lastres, quien actualmente reside en Panamá.
Rodríguez Lastres comenzó su trayectoria en 2014 en la Terminal de Contenedores del Mariel (TC Mariel), uno de los proyectos económicos más emblemáticos del régimen cubano.
El puerto del Mariel, infraestructura clave en la estrategia de comercio exterior, está vinculado a estructuras bajo control de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En el Mariel, Rodríguez Lastres trabajó en:
Presupuestos comerciales
Procesos de containerización
Captación de volúmenes logísticos
Gestión de facturación
Investigación de mercados
Posteriormente se trasladó a Panamá, donde ha trabajado con compañías internacionales del sector portuario y logístico.
Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) controla sectores estratégicos de la economía cubana:
Turismo
Comercio en divisas
Tiendas en MLC
Logística portuaria
Importación-exportación
Tras la muerte en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, considerado arquitecto del emporio militar y exyerno de Raúl Castro, la estructura de poder económico se mantuvo bajo control militar.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la diferencia entre el discurso oficial de sacrificio y las oportunidades internacionales de familiares vinculados al poder.
Según investigaciones periodísticas, Rodríguez Lastres ha viajado a destinos como:
España
Portugal
Brasil
Bélgica
Francia
Alemania
Suiza
Singapur
Además, registros públicos indican que la general Lastres figura asociada a propiedades inmobiliarias en Panamá.
El investigador Luis Domínguez afirmó que la información sobre figuras del entorno de GAESA es accesible en registros corporativos internacionales.
Mientras tanto, en Cuba:
El salario medio no cubre la canasta básica
Miles de jóvenes emigran cada año
El sistema eléctrico enfrenta colapsos frecuentes
La trayectoria internacional de familiares de altos funcionarios se produce en medio de una economía nacional marcada por carencias estructurales.
