americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
GAESA

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Hija de la jefa de GAESA pasó del Puerto del Mariel a Panamá en plena crisis económica sin precedentes....

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ania Guillermina Lastres Morera

DEL MARIEL A PANAMÁ: LA RUTA PROFESIONAL DE LA HIJA DE LA JEFA DE GAESA

Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica sin precedentes, la hija de la actual jefa del conglomerado militar GAESA ha desarrollado una carrera profesional fuera de la isla, en el competitivo sector logístico internacional.

Según una investigación de Martí Noticias, Se trata de Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada y máxima responsable del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), y su hija Any Rodríguez Lastres, quien actualmente reside en Panamá.

GAESA

De enclave estratégico en Cuba al hub logístico panameño

Rodríguez Lastres comenzó su trayectoria en 2014 en la Terminal de Contenedores del Mariel (TC Mariel), uno de los proyectos económicos más emblemáticos del régimen cubano.

El puerto del Mariel, infraestructura clave en la estrategia de comercio exterior, está vinculado a estructuras bajo control de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En el Mariel, Rodríguez Lastres trabajó en:

  • Presupuestos comerciales

  • Procesos de containerización

  • Captación de volúmenes logísticos

  • Gestión de facturación

  • Investigación de mercados

Posteriormente se trasladó a Panamá, donde ha trabajado con compañías internacionales del sector portuario y logístico.

GAESA: el corazón económico del poder

Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) controla sectores estratégicos de la economía cubana:

  • Turismo

  • Comercio en divisas

  • Tiendas en MLC

  • Logística portuaria

  • Importación-exportación

Tras la muerte en 2022 de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, considerado arquitecto del emporio militar y exyerno de Raúl Castro, la estructura de poder económico se mantuvo bajo control militar.

Privilegios y debate público

El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la diferencia entre el discurso oficial de sacrificio y las oportunidades internacionales de familiares vinculados al poder.

Según investigaciones periodísticas, Rodríguez Lastres ha viajado a destinos como:

  • España

  • Portugal

  • Brasil

  • Bélgica

  • Francia

  • Alemania

  • Suiza

  • Singapur

Además, registros públicos indican que la general Lastres figura asociada a propiedades inmobiliarias en Panamá.

El investigador Luis Domínguez afirmó que la información sobre figuras del entorno de GAESA es accesible en registros corporativos internacionales.

Contexto nacional

Mientras tanto, en Cuba:

  • El salario medio no cubre la canasta básica

  • Miles de jóvenes emigran cada año

  • El sistema eléctrico enfrenta colapsos frecuentes

La trayectoria internacional de familiares de altos funcionarios se produce en medio de una economía nacional marcada por carencias estructurales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde eeuu bajo presion de la administracion trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

exclusiva: revelan los verdaderos rostros del poder real en cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

eeuu deporta 116 migrantes irregulares a cuba en nuevo vuelo y suma mas de 300 retornos en 2026

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterias en medio de crisis energetica

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

Destacados del día

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter