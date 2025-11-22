La Habana acusa al exministro Alejandro Gil de espiar para la CIA, según denuncia de su hermana

Han transcurrido nueve días desde la conclusión del juicio por espionaje contra el exministro de Economía y ex vice primer ministro Alejandro Gil Fernández , celebrado a puerta cerrada en un tribunal de Marianao, La Habana .

Pese a la gravedad del caso —que podría acarrear una condena de hasta 30 años de prisión o incluso la pena de muerte —, el Gobierno cubano no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha confirmado un fallo.

Ante el hermetismo estatal, María Victoria “Vicky” Gil , abogada y hermana del exfuncionario, decidió ofrecer declaraciones a Martí Noticias.

Según afirmó, la acusación contra Gil es por espionaje a favor de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ( CIA ) , información que, hasta ahora, no había sido confirmada públicamente.

“Me quedé sin palabras… No creo que mi hermano haya sido capaz de convertirse en espía de ningún país, y menos de la CIA”, declaró desde España.

Vicky asegura que la información proviene de una fuente “muy fidedigna” , cercana al proceso, cuya identidad no puede revelar por motivos de seguridad.

Gil niega todas las imputaciones

Según su hermana, desde el inicio de la investigación, Alejandro Gil ha rechazado completamente la acusación.

“Niega categóricamente todos y cada uno de los hechos vinculados con el espionaje para la CIA. Lo niega rotundamente, punto por punto”.

La defensa del exministro estuvo a cargo del abogado Abel Solá López, conocido por su participación en casos relacionados con delitos contra la Seguridad del Estado.

Un expediente manejado por la Seguridad del Estado

Vicky Gil insiste en que los casos de espionaje en Cuba no los instruye la Fiscalía, sino directamente la Seguridad del Estado, en expedientes clasificados y difíciles de verificar.

Asegura que la acusación cumple una función política: construir una “causa fuerte” para incriminar a un funcionario que conocía información sensible de la cúpula cubana y que ya había sido señalado por presunta corrupción.

“En un país donde toda la cúpula es corrupta, ¿cómo juzgas a un ministro por corrupción sin juzgarlos a todos?”, cuestiona.

Cómo cayó en desgracia el exministro

Vicky reconstruye la cronología que llevó al arresto de su hermano:

1 de febrero de 2024: El primer ministro Manuel Marrero Cruz le comunica que será destituido por “mal trabajo”.

2 de febrero: La destitución se anuncia en la televisión estatal. Ese mismo día, Miguel Díaz-Canel lo felicita públicamente en redes sociales.

Días después, el mandatario vuelve a elogiarlo, mientras Gil continúa entregando la documentación de su cargo.

24 de febrero: Al acudir a la oficina de Marrero, dos oficiales de Seguridad del Estado le notifican que está bajo investigación y que quedará en una modalidad de reclusión domiciliaria junto a su esposa.

Cuatro meses bajo control del MININT y traslado a una prisión de máxima seguridad

Según su hermana, Gil y su esposa permanecieron cuatro meses en casas operativas del Ministerio del Interior en Nuevo Vedado y Miramar, mientras se desarrollaba la investigación penal.

Finalmente, su esposa fue liberada sin cargos y Gil fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde permanece en régimen severo.

La familia asegura que solo han podido verlo 15 minutos cada 15 días, bajo estricta vigilancia.

Un juicio cerrado y temores de cadena perpetua

El juicio tuvo lugar en el Tribunal Popular de lo Civil y Familiar de Marianao, aunque la causa corresponde al Tribunal Supremo Popular, un elemento que Vicky considera irregular.

Solo pudo acceder su hijo, Alejandro Gil González, quien habría tenido que firmar un documento de confidencialidad.

Ni su hermana ni su hija pudieron asistir.

Vicky teme que la sentencia ya esté decidida:

“De la cadena perpetua no se va a librar. Esa sentencia está predeterminada”.

FUENTE: https://www.martinoticias.com/