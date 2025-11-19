Cuba se retira de la Copa del Caribe de Béisbol en Bahamas por costos y falta de infraestructura

La Federación Cubana de Béisbol confirmó que no participará en la Copa del Caribe 2024 debido a los altos costos de inscripción y a las limitaciones de infraestructura en Bahamas . Cuba ya cuenta con su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) anunció este martes que la selección nacional no estará presente en la Copa del Caribe , torneo organizado por WBSC Américas , debido a los elevados costos de participación y las condiciones logísticas de la sede.

Según informó el periodista Duanys Hernández en Facebook, el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo , explicó en conferencia de prensa que la decisión responde a “razones económicas” , en medio de una de las peores crisis financieras y estructurales del deporte cubano.

Pérez Pardo detalló que Bahamas exigía un pago de 65 dólares diarios por cada jugador , una cifra inasumible para la federación en la actualidad.

Bahamas solo cuenta con un estadio, lo que restringió la participación a seis equipos. WBSC Américas asignó los cupos mediante ranking, dejando fuera a selecciones que aspiraban a clasificar por vía deportiva.

Cuba ya está clasificada a Santo Domingo 2026

El presidente de la FCB recordó que la ausencia en la Copa del Caribe no afecta el camino competitivo de la selección, ya que Cuba tiene asegurado su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Si no estuviéramos clasificados, asistiríamos sin importar el costo”, afirmó Pérez Pardo.

La federación había propuesto organizar dos torneos clasificatorios, pero la iniciativa fue rechazada por WBSC Américas.

Calendario internacional de Cuba para 2026

A pesar de la retirada del torneo caribeño, Cuba sí participará en otros eventos internacionales el próximo año:

23 de enero – Serie de las Américas (Panamá)

Equipo formado por peloteros de la Serie Nacional y jugadores preseleccionados al World Baseball Classic.

Serie del Caribe 2026 (Venezuela)

Representada por Ciego de Ávila, campeón de la Liga Élite.

Liga de Campeones 2026 (abril)

Participará el campeón de la 64 Serie Nacional.

Un reflejo de la crisis del béisbol cubano

La renuncia de Cuba a la Copa del Caribe vuelve a evidenciar la grave crisis financiera, deportiva e institucional que atraviesa el béisbol en la isla.

Durante décadas, Cuba fue una potencia indiscutible en la región. Hoy enfrenta:

Deterioro de instalaciones

Escasez de recursos

Fuga continua de talento hacia el extranjero

Imposibilidad de costear eventos internacionales

Mientras el béisbol profesional avanza en el continente, Cuba —antes referente— retrocede entre limitaciones económicas y decisiones forzadas, tratando de mantener su presencia internacional con recursos cada vez más escasos.