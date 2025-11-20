Muere niña de un año en Santiago de Cuba tras presunta negligencia médica: Familia exige justicia

Santiago de Cuba — La muerte de Sheila Sinai Escobar Puente , una niña de apenas un año, ha conmocionado a la provincia tras una presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital Pediátrico Juan de la Cruz Martínez Maceira (La ONDI) . La menor, que permanecía en estado crítico desde el 17 de noviembre, falleció este lunes, según confirmó su familia en redes sociales.

La tía de la niña, Lismay Arianna Puente , publicó un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó:

“Mi sobrina hermosa… Solo Dios sabe el dolor que tengo en mi corazón. Mi angelito más bonito, te fuiste al cielo y has dejado un gran dolor en nuestros corazones. EPD”.

La familia pide fuerza para los padres y exige que se investigue lo ocurrido para que los responsables “paguen por este crimen”.

El abuelo de Sheila, Ricardo Puente Rizo , cuestionó públicamente las decisiones médicas tomadas durante el ingreso de la niña:

“Si le hubiesen puesto solución salina para hidratarla en lugar de dextrosa al 30%, ¿hubiese llegado a un estado crítico que provocó una cetoacidosis diabética con glicemia de 34?”.

Su denuncia es respaldada por otros familiares, quienes consideran que se trató de un grave error médico con consecuencias fatales.

La secuencia de los hechos: una tragedia que pudo evitarse

Según el relato familiar, Sheila ingresó al hospital con fiebre, vómitos y diarrea, síntomas claros de deshidratación.

Una doctora de guardia habría decidido administrarle dextrosa al 30% , una solución glucosada de alta concentración.

Luego, pese al cuadro clínico, la niña fue enviada a casa.

Horas después comenzó a convulsionar y presentó fiebre alta.

Fue trasladada de urgencia a terapia intensiva.

Allí los médicos diagnosticaron:

Cetoacidosis diabética severa

Debut de diabetes tipo 1

Glucemia de 34 mmol/L , pH de 6

Convulsiones, taquicardia y descompensación extrema

De acuerdo con sus familiares, la administración incorrecta del suero agravó el cuadro hasta hacerlo irreversible. La pequeña sufrió daño multiorgánico —cerebral, hepático, renal y cardíaco— y un paro de 10 minutos.

Clamor por justicia y revisión de protocolos

Su tío, Richard Puente Barreiro, residente en el extranjero, fue uno de los primeros en denunciar el caso y exigir una investigación:

“Que se esclarezca todo lo sucedido para que su partida tenga paz y respeto. Por siempre en mi corazón”.

La familia presentó una queja formal ante la dirección del hospital y pide:

Sanciones a los responsables

Revisión de los protocolos médicos

Transparencia en cada paso del proceso clínico

El periodista Yosmany Mayeta Labrada, quien sigue el caso, subrayó que la familia “solicita acompañamiento humano, revisión profesional y claridad absoluta”.

Un patrón que se repite

En los últimos meses se han reportado múltiples casos de presunta negligencia médica en Cuba. Entre los elementos comunes destacan:

Demoras en la atención

Diagnósticos erróneos

Falta de insumos

Un sistema sanitario saturado y desabastecido

“La muerte de Sheila es también un llamado de alerta. No se trata solo de sancionar, sino de prevenir”, comentó una usuaria al compartir la denuncia.

Una vida breve que deja un mensaje profundo

“Sheila no tuvo tiempo de conocer el mundo… pero ya está generando un llamado a la reflexión, la empatía y la responsabilidad colectiva”, escribió Mayeta Labrada en un homenaje póstumo.

La familia insiste en que su historia no quede impune.

¿Quién era Sheila Sinai Escobar Puente?

Una niña de un año, residente en Santiago de Cuba, que murió tras un presunto error médico en La ONDI.

¿Qué provocó su estado crítico?

Según la familia, la doctora le administró dextrosa al 30% en lugar de solución salina, lo que desencadenó una cetoacidosis diabética.

¿Qué acciones ha tomado la familia?

Presentaron una queja formal y exigen sanciones, revisión de protocolos y total transparencia.

¿Por qué el caso ha generado tanto impacto?

Porque se suma a un creciente número de denuncias por negligencia médica en Cuba, reflejo de un sistema de salud en crisis.