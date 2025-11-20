Cuba admite 34 menores en estado grave por chikungunya en medio de una crisis sanitaria sin control

Crisis epidemiológica en Cuba : el régimen admite 34 menores hospitalizados en estado grave

La emergencia sanitaria en Cuba alcanza un punto crítico. En una comparecencia televisiva, el doctor Francisco Durán García , director nacional de Epidemiología del MINSAP , reconoció que 34 menores de edad se encuentran hospitalizados en estado grave o crítico a causa del chikungunya, un virus que —según afirmó— representa hoy “el principal problema sanitario del país” .

A pesar del llamado oficial a la calma y las consignas de “control”, la realidad en hospitales y barrios evidencia una situación muy distinta. Y la pregunta sigue en el aire: ¿quién responde por la infancia cubana?

Durán reconoció que los datos oficiales podrían estar subestimados, debido a que muchas personas no acuden a los servicios médicos por:

Su declaración confirma que el alcance real del brote aún es incierto.

Desconfianza en el sistema de salud

Según el epidemiólogo, 63 pacientes están hoy en unidades de terapia intensiva:

44 en estado grave

19 en estado crítico

Solo 10 son adultos

El resto son menores de 18 años

Esto significa que la mayoría de los casos más severos corresponde a niños y adolescentes.

Complicaciones graves en la infancia

Investigaciones de la OMS y la OPS señalan que los niños infectados pueden desarrollar:

Complicaciones neurológicas

Problemas cardíacos y hepáticos

Deshidratación severa

Fiebre persistente

En lactantes, la infección puede provocar:

Convulsiones

Meningitis viral

Encefalitis

Síndrome de fuga capilar, potencialmente mortal

Además, estudios pediátricos en Brasil e India documentan que 1 de cada 10 menores desarrolla dolor articular crónico semanas después de la infección, afectando su movilidad y asistencia escolar.

En recién nacidos, existe riesgo de transmisión vertical, con posibles daños cerebrales o inflamaciones graves.

Silencios oficiales en medio de una crisis creciente

Mientras Durán expone cifras alarmantes, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, permanece sin aparecer públicamente.

A la fecha, ningún funcionario ha presentado informes de contingencia, presupuestos o evaluaciones de riesgo relacionados con la epidemia.

El discurso oficial insiste en culpar al mosquito —y a la ciudadanía—, pero evita mencionar las fallas estructurales:

Escasez de insecticidas

Colapso de las campañas de fumigación

Falta de personal especializado

Precariedad hospitalaria

El propio Durán reconoció que el 21 % de los planes de fumigación no se cumplen por falta de recursos, y que más de 160 brigadas no pudieron operar la semana pasada.

Hospitals colapsados y barrios entre basura y mosquitos

Las consecuencias ya se observan en todo el país:

Centros asistenciales desbordados

Acumulación de basura en comunidades

Largas colas para adquirir analgésicos

Familias que prefieren atenderse en casa por falta de medicamentos en los hospitales

Los niños: el termómetro del colapso sanitario en Cuba

Los 34 menores graves o críticos son un reflejo de un sistema que asegura priorizar la salud infantil, pero que hoy muestra signos evidentes de derrumbe.

El chikungunya —una enfermedad prevenible mediante control vectorial sostenido— se ha convertido en una amenaza nacional debido a:

Falta de infraestructura

Falta de recursos

Falta de voluntad política

Falta de transparencia

El dolor intenso que provoca esta enfermedad, descrita como “invalidante”, es hoy la metáfora más clara del sufrimiento de una nación: padres angustiados, médicos exhaustos y hospitales sin insumos, en un país enfermo y sin liderazgo visible.

Mientras el régimen pide calma, los niños cubanos libran una batalla silenciosa en las salas de terapia intensiva.