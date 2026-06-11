EEUU sanciona a empresa cubana de petróleo y gas en medio de crecientes tensiones

ARCHIVO – Un hombre camina frente a una gasolinería donde se ha agotado el combustible, ubicada cerca de la embajada estadounidense, que se ve al fondo, en La Habana, Cuba, el 7 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que activos clave de la compañía, conocida como Cupet, fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años”.

También acusó al gobierno de Cuba de convertir la energía en un arma.

“Mientras el pueblo cubano ha sufrido escasez de combustible y apagones debido a décadas de falta de inversión en infraestructura crítica, los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para llenarse los bolsillos”, afirmó Rubio en un comunicado.

Además, señaló, sin aportar pruebas, que funcionarios cubanos “revenden incontables barriles de la escasa energía en el mercado secundario, acaparan suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionan la energía como herramienta de control social”.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha respondido a un mensaje en el que se solicitaban comentarios. Anteriormente ha dicho que las sanciones castigan a todos los cubanos y buscan estrangular la economía para desestabilizar tanto al gobierno como a su pueblo.

Las ventas de combustible de Cupet al público son casi inexistentes y actualmente están racionadas.

El anuncio del jueves se produce casi una semana después de que el gobierno de Estados Unidos sancionara al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a otros funcionarios, así como a varias instituciones.

Rubio indicó en un comunicado que quedan bloqueadas todas las propiedades o participaciones de Cupet ubicadas en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de Estados Unidos.

“El presidente Trump quiere un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas”, escribió Rubio. “Hasta entonces, seguiremos apuntando a la capacidad del régimen comunista de aprovechar su comercio energético para impulsar su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano”.

Cuba ya enfrenta dificultades bajo un embargo de décadas y la falta de petróleo, mientras Estados Unidos sigue presionando para que cambie su modelo económico y político.

Los cortes de electricidad —ya habituales dada la crisis económica y energética que afecta a la isla desde hace cinco años— no han hecho más que intensificarse desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó, a finales de enero, con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Ambos países han reconocido que han mantenido conversaciones, pero se desconoce su alcance.

Mientras tanto, Trump ha amenazado con una acción militar en Cuba desde que el ejército de estadounidense invadió Venezuela y arrestó al expresidente Nicolás Maduro.

Trump dijo el jueves pasado que Cuba “se ha derrumbado, más o menos” y afirmó: “vamos a encargarnos de eso en cuanto hayamos terminado” las operaciones militares en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP