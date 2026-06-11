Marines de EEUU realizan maniobras de asalto en Guantánamo en medio de la escalada de tensión con Cuba

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que efectivos de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines (24th MEU) realizaron ejercicios de inserción por cuerda rápida desde helicópteros UH-1Y Venom en la Base Naval de Guantánamo, como parte de las operaciones militares que Washington desarrolla actualmente en el Caribe.

Las maniobras tuvieron lugar el pasado 4 de junio y fueron divulgadas oficialmente este jueves a través de los canales del Comando Sur.

Según la información difundida, los ejercicios fueron ejecutados por marines del Escuadrón de Tiltrotor Medio VMM-365 (Reforzado), integrado en la Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24).

La operación empleó el sistema conocido como Fast Rope Insertion and Extraction System (FRIES), una técnica militar utilizada por fuerzas especiales y unidades de asalto para descender rápidamente desde aeronaves sin necesidad de que estas aterricen.

El procedimiento permite desplegar tropas en cuestión de segundos desde helicópteros en vuelo estacionario, reduciendo la exposición de la aeronave y aumentando la velocidad de respuesta en escenarios de combate o intervención.

Este tipo de entrenamiento forma parte de las capacidades expedicionarias que mantienen las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

La Operación Southern Spear gana protagonismo en el Caribe

El ejercicio se enmarca dentro de la Operación Southern Spear, una misión impulsada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para fortalecer la presencia militar estadounidense en el Caribe y América Latina.

De acuerdo con el Pentágono, los objetivos oficiales incluyen:

Combatir el narcotráfico internacional.

Disuadir actores considerados hostiles.

Reforzar la seguridad regional.

Mantener una presencia militar permanente en la zona.

La operación ha supuesto uno de los mayores despliegues militares estadounidenses en el Caribe en los últimos años.

Más de 1.300 marines ya operan en la región

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2064786805493236184?s=20&partner=&hide_thread=false .@USMC UH-1Y Venom assigned to @The24MEU prepares to land aboard San Antonio-class amphibious transport dock USS Fort Lauderdale (LPD 28) during a Maritime Interdiction Operation Full Mission Profile rehearsal while underway in the Caribbean Sea, May 25, 2026. pic.twitter.com/SSCL0zUf3n — U.S. Southern Command (@Southcom) June 10, 2026

El pasado 29 de mayo, más de 1.300 marines y marineros de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines asumieron oficialmente operaciones en el Caribe bajo el mando del coronel Ryan Lynch.

El despliegue incluye aeronaves, helicópteros, buques anfibios y unidades de respuesta rápida capaces de actuar en distintos escenarios regionales.

La Base Naval de Guantánamo ha sido identificada por el Comando Sur como uno de los principales centros logísticos y operacionales de esta estrategia.

La visita de Pete Hegseth elevó el tono frente al régimen cubano

Las maniobras militares coinciden con la reciente visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Guantánamo.

Durante su encuentro con las tropas, el funcionario lanzó uno de los mensajes más contundentes dirigidos a La Habana en los últimos meses.

«Sería poco prudente que Cuba intentara adquirir armamento capaz de alcanzar esta base o territorio continental de Estados Unidos», afirmó.

Hegseth añadió que cualquier intento en esa dirección podría desencadenar una situación que el régimen cubano «no podría soportar».

Asimismo, aseguró que Estados Unidos está recuperando influencia estratégica en el hemisferio occidental y reafirmó el compromiso militar estadounidense con la región.

Crece la preocupación por la actividad militar en el Caribe

La intensificación de ejercicios militares ocurre después de reportes de inteligencia que señalaron que Cuba habría adquirido centenares de drones militares de fabricación rusa e iraní durante los últimos años.

Aunque funcionarios estadounidenses han aclarado que no consideran a Cuba una amenaza militar inmediata, Washington ha incrementado significativamente sus operaciones de vigilancia, entrenamiento y despliegue regional.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estos movimientos buscan garantizar la seguridad nacional y responder a posibles desafíos futuros en el Caribe.

Guantánamo vuelve al centro de la estrategia estadounidense

Con el despliegue de marines, la visita de altos funcionarios del Pentágono y la expansión de la Operación Southern Spear, la Base Naval de Guantánamo vuelve a consolidarse como uno de los puntos estratégicos más importantes para Estados Unidos en el Caribe.

La combinación de ejercicios militares, tensiones diplomáticas y nuevas sanciones contra La Habana sitúa nuevamente a Cuba en el centro del escenario geopolítico regional.