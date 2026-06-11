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Puerto Rico

Más de 8 mil militares de EEUU realizarán ejercicios en Puerto Rico en medio de la presión sobre Cuba

La gobernadora Jenniffer González confirmó el despliegue de más de 8.100 efectivos en Puerto Rico mientras Washington aumenta su presencia militar en el Caribe

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Army CUBA

Puerto Rico se prepara para uno de los mayores ejercicios militares de los últimos años

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, confirmó que más de 8.100 militares de Estados Unidos participarán en ejercicios y maniobras de entrenamiento en la isla entre mayo y agosto de 2026, en medio del aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe y de las crecientes tensiones entre Washington y La Habana.

Embed - EXCOMANDANTE: MOVIMIENTOS DEL EJÉRCITO DE USA APUNTAN A UNA INVASIÓN A FINAL DE MES

La información fue revelada durante una entrevista concedida a Telemundo 51, donde la mandataria destacó que las operaciones tendrán carácter logístico y de preparación militar.

«Más de 8.100 tropas estarán realizando ejercicios y prácticas militares en Puerto Rico durante los próximos meses», explicó González-Colón.

El despliegue coincide con el aumento de la presión sobre Cuba

El anuncio ocurre en una semana especialmente intensa para la política exterior estadounidense hacia Cuba.

Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la Base Naval de Guantánamo, donde aseguró ante las tropas que el futuro de Cuba dependerá de las decisiones que adopten tanto el presidente estadounidense como el liderazgo cubano.

Además, afirmó que el Departamento de Defensa está preparado para responder a cualquier escenario que pudiera surgir en la región.

Las declaraciones han provocado reacciones tanto en Washington como en La Habana y han colocado nuevamente al Caribe en el centro del debate geopolítico regional.

Ejercito USA

Puerto Rico refuerza su papel estratégico en el Caribe

La gobernadora destacó que Puerto Rico continúa desempeñando una función clave dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio.

Según explicó, la presencia militar ha contribuido en años recientes a fortalecer operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

«Nos beneficiamos de esa actividad militar porque ha ayudado a reducir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad regional», afirmó.

Las autoridades precisaron que las maniobras no incluirán ejercicios con armamento en zonas sensibles como Vieques o Culebra.

USA ARMY

La Operación Southern Spear amplía la presencia militar estadounidense

El despliegue de 8.100 efectivos se suma a las operaciones que Estados Unidos mantiene actualmente bajo la denominada Operación Southern Spear.

Esta misión incluye fuerzas navales, unidades anfibias, vigilancia aérea y más de 1.300 marines desplegados en diferentes puntos del Caribe bajo coordinación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo principal es fortalecer la estabilidad regional, combatir organizaciones criminales y proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Crecen las especulaciones sobre el escenario cubano

El anuncio también coincide con una etapa de fuerte presión diplomática y económica sobre el régimen cubano.

Durante los últimos meses, Washington ha ampliado sanciones contra funcionarios, empresas estatales y estructuras vinculadas al aparato político y militar de la isla.

Además, la administración estadounidense ha incrementado sus advertencias sobre la situación interna de Cuba y ha reiterado su preocupación por la crisis económica, energética y social que enfrenta el país.

En paralelo, funcionarios estadounidenses han señalado la necesidad de estar preparados ante cualquier escenario de inestabilidad regional.

Hegseth envía un mensaje desde Guantánamo

Durante su visita a la Base Naval de Guantánamo, Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos mantendrá la capacidad de responder ante cualquier contingencia.

«Pase lo que pase, estaremos preparados para cualquier eventualidad posible», declaró el secretario de Defensa.

Sus palabras fueron interpretadas por analistas como una señal del creciente interés estratégico de Washington en el futuro de Cuba y la estabilidad del Caribe.

Un Caribe bajo creciente atención militar

La combinación de ejercicios militares, despliegues regionales, sanciones económicas y tensiones diplomáticas ha convertido nuevamente al Caribe en una de las zonas de mayor atención para la política exterior estadounidense.

Aunque las autoridades han insistido en que los ejercicios programados en Puerto Rico forman parte de actividades rutinarias de entrenamiento, el contexto regional ha incrementado el interés sobre el alcance y significado estratégico de estos movimientos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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