americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

CUBA: Carne de res importada de EEUU se vende a 330 dólares en La Habana: un lujo inalcanzable para la mayoría

En La Habana, un corte de carne de res importada de EE. UU. se vende a 330 dólares en el mercado de 3ra y 70. El precio, equivalente a más de 155,000 pesos cubanos, refleja la creciente desigualdad económica en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
mercado de 70

En el exclusivo mercado de 3ra y 70, en Miramar, La Habana, se ha visto a la venta carne de res importada desde Estados Unidos a precios que escapan del alcance de la mayoría de los cubanos. Un corte de lomo bajo estadounidense se comercializa por 330 dólares, una cifra que equivale a más de 155,000 pesos cubanos al cambio informal actual.

El internauta Carlos Herrera Rodríguez compartió en Facebook las imágenes del producto, mostrando un corte de res de la marca Clear River Farms, con sello del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La etiqueta detalla un precio total de 330 USD y un valor unitario de 480 dólares por unidad de medida.

Screenshot 2025-10-20 at 3.31.38PM

330 × 470 = 155.100 pesos. Saque usted sus propias conclusiones”, escribió Herrera, subrayando la brecha entre el costo del producto y los ingresos reales de los trabajadores cubanos, cuyo salario medio apenas supera los 6,000 pesos mensuales.

El mercado de 3ra y 70, conocido por ser uno de los centros comerciales más exclusivos de la capital y el primero en operar en divisas, se ha convertido en símbolo de la desigualdad económica en Cuba. Mientras unos pocos pueden acceder a productos importados, la mayoría de la población lucha por conseguir alimentos básicos en moneda nacional.

El lomo bajo de res estadounidense es considerado uno de los cortes más valorados por su textura y sabor, pero su presencia en los estantes habaneros no representa un avance en la oferta alimentaria, sino el reflejo de una economía profundamente desigual y dolarizada, donde los productos esenciales están fuera del alcance de la mayoría.

En un país donde la carne de res es casi inexistente en la dieta popular, la venta de un corte a 330 dólares se ha convertido en símbolo del contraste social: lujo para unos pocos y carencia para millones.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan a cubano en miami por red de robos millonarios: asi operaba la organizacion

Arrestan a cubano en Miami por red de robos millonarios: así operaba la organización

nuevo castro al poder en cuba: el regimen asciende a oscar perez-oliva fraga, sobrino-nieto de fidel y raul castro

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

sandro castro le envia mensaje a jose daniel ferrer tras ser desterrado de cuba

Sandro Castro le envía mensaje a José Daniel Ferrer tras ser desterrado de Cuba

arrestan a cubano en la plaza roja de moscu tras exigir hablar personalmente con vladimir putin

Arrestan a cubano en la Plaza Roja de Moscú tras exigir hablar personalmente con Vladímir Putin

Destacados del día

CUBA: Carne de res importada de EEUU se vende a 330 dólares en La Habana: un lujo inalcanzable para la mayoría

CUBA: Carne de res importada de EEUU se vende a 330 dólares en La Habana: un lujo inalcanzable para la mayoría

Muere otro joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio en el Combinado del Este: ya suman 18 fallecidos en 2025

Muere otro joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio en el Combinado del Este: ya suman 18 fallecidos en 2025

Padre cubano que se autodeportó se reencuentra con su hija en Cuba tras un mes separados

Padre cubano que se "autodeportó" se reencuentra con su hija en Cuba tras un mes separados

Arrestan a cubano en la Plaza Roja de Moscú tras exigir hablar personalmente con Vladímir Putin

Arrestan a cubano en la Plaza Roja de Moscú tras exigir hablar personalmente con Vladímir Putin

El presidente Donald Trump recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU y Argentina firman acuerdo para intercambio monedas por 20.000 millones de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter