Padre cubano que se "autodeportó" se reencuentra con su hija en Cuba tras un mes separados

Deivy Alemán Oropesa , el cubano que decidió “autodeportarse” para evitar la detención migratoria en Estados Unidos , logró reencontrarse con su hija en Cuba tras más de un mes separados. La menor, ciudadana estadounidense, necesita una cirugía urgente a corazón abierto , mientras la familia sigue sin una solución migratoria definitiva.

Según informó el periodista Javier Díaz a través de Facebook, la esposa de Alemán viajó a Cuba junto a su hija gracias al apoyo de una agencia de viajes que le donó el pasaje.

“Este fin de semana y a más de un mes de haber abandonado el país de manera voluntaria, Deivy Alemán pudo ver a su hija. A la esposa de Deivy una agencia de viajes le regaló el pasaje para que pudiera ir junto a su hija”, detalló Díaz.

El comunicador recordó que el proceso de reunificación familiar aún no ha sido aprobado , por lo que la familia continúa separada. “La niña está pendiente de una cirugía a corazón abierto y Deivy era el sustento económico del hogar en Estados Unidos”, agregó.

Alemán, quien residía en Orlando, Florida, decidió salir voluntariamente del país tras recibir una notificación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le daba dos opciones: aceptar la detención mientras esperaba la deportación o abandonar el país por voluntad propia antes del 14 de septiembre.

“Creo que la mejor opción es salir voluntario. Lo que más me preocupa es dejar a la niña; ella está pendiente de una cirugía y es lo que más me duele”, confesó el padre cubano entre lágrimas en una entrevista previa a su salida.

Su hija, de apenas dos años, ya ha sido sometida a dos operaciones cardíacas y necesita una tercera intervención en los próximos meses. Mientras su esposa cuida de la menor, Deivy era el principal proveedor del hogar, trabajando como conductor de Uber, pagando impuestos y sin antecedentes penales.

Una decisión sin compasión

El 8 de septiembre, al acudir a una cita rutinaria con ICE, fue notificado de su inminente salida. A pesar de haber presentado informes médicos, cartas de cardiólogos y una petición familiar (I-130) aprobada, la agencia no consideró los argumentos humanitarios.

La abogada Rosaly Chaviano explicó que el cubano estaba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B) y que, actualmente, los factores humanitarios “prácticamente no se están tomando en cuenta” por las autoridades estadounidenses.

Reacciones y esperanza

El caso de Alemán ha generado una ola de indignación en redes sociales. Familiares y amigos lanzaron una petición en Change.org solicitando que su situación sea revisada por congresistas y senadores.

“Mi esperanza es que cuando esté en Cuba pueda llegarme la petición que puso mi esposa y que me permitan regresar pronto”, expresó Alemán antes de partir.

Por ahora, el padre cubano espera desde la isla que la reunificación familiar se concrete, mientras su esposa y su hija enfrentan la incertidumbre médica y migratoria en Estados Unidos.