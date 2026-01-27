"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

Un comentario de la periodista oficialista cubana se viraliza en medio del colapso eléctrico en la Isla, mientras el expresidente ecuatoriano responde: “Estamos en el siglo XXI”.

Un fragmento de una entrevista entre la periodista cubana Arleen Rodríguez Derivet y el expresidente de Ecuador Rafael Correa se ha viralizado en redes sociales, luego de que la presentadora del programa oficialista Mesa Redonda intentara justificar los apagones en Cuba con una frase que desató indignación:

El intercambio ocurrió en noviembre pasado durante el programa Conversa con Correa, transmitido por RT en Español , pero el video volvió a circular esta semana justo cuando la crisis energética en Cuba alcanza niveles críticos , con apagones que superan las 40 horas continuas en varias provincias.

La cumbanchera de Cuba, la vocera oficialista Arleen Rodríguez, minimiza los apagones con un cuento de José Martí y la detienen en “seco”. pic.twitter.com/JWVFX9maLp

La frase que encendió las redes

“Alguien me dijo: ‘el apagón es terrible’. Yo decía: mira, José Martí no conoció la luz eléctrica y era un genio, escribía como los dioses; ojalá yo escribiera una línea como Martí con la luz encendida”.

La reacción de Correa fue inmediata y contundente. Con gesto de incredulidad, interrumpió a la periodista y respondió:

“Pero Arleen, estamos en el siglo XXI”.

La frase, breve pero demoledora, fue interpretada por miles de usuarios como un rechazo frontal a la narrativa justificativa del régimen cubano sobre los apagones.

Avalancha de críticas y desmontaje histórico

El fragmento fue ampliamente compartido en Facebook, X e Instagram. La usuaria Yun Ping On, quien ayudó a viralizar el video, escribió:

“Arleen Rodríguez Derivet es tan poco profesional que Rafael Correa tuvo que parar sus sandeces. Ella quiere que sigamos en el siglo de Martí”.

Por su parte, el psicólogo Reybi Sarmiento respondió con un dato clave:

“Hay que informarle a la periodista que José Martí no solo conoció la luz eléctrica, también escribió sobre ella”.

Sarmiento citó textos del propio José Martí que desmontan por completo la afirmación de Rodríguez.

En La Edad de Oro (1889), el Apóstol menciona explícitamente la luz eléctrica como uno de los avances científicos de su tiempo. En otra crónica escribió:

“Se ha de conocer las fuerzas del mundo para ponerlas a trabajar, y hacer que la electricidad que mata en un rayo, alumbre en la luz”.

Incluso, desde Nueva York, Martí llegó a describirla con admiración:

“¡Hermosa luz eléctrica!… el aire blando iluminado, como con reflejos de alas de ángeles…”.

Propaganda vs. realidad

Más allá del momento viral, el episodio expone el choque entre el discurso oficial, que intenta minimizar los apagones con analogías históricas, y la realidad cotidiana de millones de cubanos que hoy viven sin electricidad, sin gas, con alimentos echándose a perder y hospitales al límite.

Mientras Arleen Rodríguez apelaba a Martí para relativizar la crisis, Rafael Correa —ajeno al libreto de la televisión estatal cubana— la frenó con una frase que muchos calificaron como “tapón de boca en vivo”.

En plena oscuridad nacional, la sentencia quedó clara: no es el siglo XIX, es el siglo XXI.