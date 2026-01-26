Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Escasez total, apagones masivos y pérdida del petróleo venezolano empujan los precios a niveles históricos

El precio de la gasolina en Cuba se ha disparado a niveles sin precedentes , alcanzando hasta 1.300 pesos por litro en el mercado informal, en medio de una escasez generalizada que golpea a La Habana y al resto del país. La falta de combustible, agravada por la crisis energética y el colapso del suministro externo, ha dejado a miles de cubanos sin otra opción que acudir al mercado negro .

“No hay gasolina en La Habana, ni siquiera en dólares. A quienes antes les daban asignaciones por tener plantas eléctricas ya no les dan nada. El que tiene gasolina, la vende al precio que quiere”, declaró a Martí Noticias el activista Alejandro Garlobo .

Testimonios recogidos en distintas provincias muestran una escalada acelerada y desigual de los precios:

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Un residente habanero relató que pagó 1.500 pesos por solo dos litros , necesarios para cocinar debido a los apagones.

Casos extremos en La Habana : hasta 1.300–1.500 pesos por litro

Camagüey : entre 1.000 y 1.200 pesos

San Miguel del Padrón (La Habana) : alrededor de 900 pesos

San Antonio de los Baños : hasta 1.000 pesos

Quivicán y Santiago de las Vegas : entre 700 y 900 pesos/litro

“Fue para poder hacer la comida del niño. Aquí no se puede vivir así”, dijo bajo condición de anonimato.

Apagones y colapso del sistema eléctrico

La crisis del combustible se refleja directamente en el sistema eléctrico.

Este lunes, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó una afectación de 1.987 megawatts en el horario pico, lo que implica más de la mitad del país sin electricidad al mismo tiempo.

El factor Venezuela y la advertencia de expertos

Tras el operativo militar de EE.UU. en Venezuela el 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo subsidiado.

Durante años, la Isla recibió entre 32.000 y 35.000 barriles diarios de crudo venezolano.

A esto se suma que México redujo sus envíos de unos 22.000 barriles diarios a apenas 7.000, según expertos.

El analista energético Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, fue contundente:

“Si Cuba pierde completamente esos 35.000 barriles de Venezuela, estamos hablando del colapso total de la economía cubana”.

Presión internacional y escenario aún más crítico

El panorama podría empeorar.

Un reporte de Politico indica que la administración del presidente Donald Trump evalúa bloquear totalmente las importaciones de petróleo hacia Cuba, mientras Reuters confirmó que México revisa internamente si mantiene los envíos.

Trump advirtió recientemente en redes sociales:

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”,

y aconsejó al régimen llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Una crisis que ya se siente en la calle

Con gasolineras vacías, precios solo en divisas en el canal estatal y un mercado informal descontrolado, la gasolina se ha convertido en un lujo inaccesible para la mayoría de los cubanos.

El impacto no solo afecta al transporte, sino también a la alimentación, la electricidad y los servicios básicos, profundizando una crisis que muchos califican ya como insostenible.