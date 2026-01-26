americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

La gasolina en Cuba alcanza hasta 1.300 pesos por litro en el mercado informal. Escasez, apagones y pérdida del petróleo venezolano agravan la crisis energética.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Gasolina Cuba I.png

Escasez total, apagones masivos y pérdida del petróleo venezolano empujan los precios a niveles históricos

El precio de la gasolina en Cuba se ha disparado a niveles sin precedentes, alcanzando hasta 1.300 pesos por litro en el mercado informal, en medio de una escasez generalizada que golpea a La Habana y al resto del país. La falta de combustible, agravada por la crisis energética y el colapso del suministro externo, ha dejado a miles de cubanos sin otra opción que acudir al mercado negro.

“No hay gasolina en La Habana, ni siquiera en dólares. A quienes antes les daban asignaciones por tener plantas eléctricas ya no les dan nada. El que tiene gasolina, la vende al precio que quiere”, declaró a Martí Noticias el activista Alejandro Garlobo.

CUBA-COMBUSTIBLE
Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)
Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Precios fuera de control según la zona

Testimonios recogidos en distintas provincias muestran una escalada acelerada y desigual de los precios:

  • Quivicán y Santiago de las Vegas: entre 700 y 900 pesos/litro

  • San Antonio de los Baños: hasta 1.000 pesos

  • San Miguel del Padrón (La Habana): alrededor de 900 pesos

  • Camagüey: entre 1.000 y 1.200 pesos

  • Casos extremos en La Habana: hasta 1.300–1.500 pesos por litro

Un residente habanero relató que pagó 1.500 pesos por solo dos litros, necesarios para cocinar debido a los apagones.

“Fue para poder hacer la comida del niño. Aquí no se puede vivir así”, dijo bajo condición de anonimato.

Apagones y colapso del sistema eléctrico

La crisis del combustible se refleja directamente en el sistema eléctrico.

Este lunes, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó una afectación de 1.987 megawatts en el horario pico, lo que implica más de la mitad del país sin electricidad al mismo tiempo.

El factor Venezuela y la advertencia de expertos

Tras el operativo militar de EE.UU. en Venezuela el 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo subsidiado.

Durante años, la Isla recibió entre 32.000 y 35.000 barriles diarios de crudo venezolano.

A esto se suma que México redujo sus envíos de unos 22.000 barriles diarios a apenas 7.000, según expertos.

El analista energético Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, fue contundente:

“Si Cuba pierde completamente esos 35.000 barriles de Venezuela, estamos hablando del colapso total de la economía cubana”.

Presión internacional y escenario aún más crítico

El panorama podría empeorar.

Un reporte de Politico indica que la administración del presidente Donald Trump evalúa bloquear totalmente las importaciones de petróleo hacia Cuba, mientras Reuters confirmó que México revisa internamente si mantiene los envíos.

Trump advirtió recientemente en redes sociales:

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”,

y aconsejó al régimen llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Una crisis que ya se siente en la calle

Con gasolineras vacías, precios solo en divisas en el canal estatal y un mercado informal descontrolado, la gasolina se ha convertido en un lujo inaccesible para la mayoría de los cubanos.

El impacto no solo afecta al transporte, sino también a la alimentación, la electricidad y los servicios básicos, profundizando una crisis que muchos califican ya como insostenible.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con estados unidos

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

cuba acusa a eeuu de planear bloqueo naval al petroleo y califica la medida de acto de guerra

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

denuncian citaciones masivas de jovenes al servicio militar en cuba entre amenazas y presion psicologica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: BLOQUEO NAVAL EN CUBA | EL CHULO ARRESTADO POR ICE | TRUMP | MEXICO

Destacados del día

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter