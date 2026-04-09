🚨 APAGÓN MASIVO EN CUBA: nuevo fallo deja a varios municipios de La Habana sin electricidad

Un nuevo fallo en el sistema eléctrico volvió a sumir en la oscuridad a varios municipios de La Habana este viernes, en otro episodio que refleja el desgaste acumulado de una red energética al límite.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que la interrupción fue causada por un Disparo Automático por Frecuencia (DAF) , un mecanismo diseñado para proteger el sistema cuando la red pierde estabilidad. Sin embargo, para miles de familias, su activación se traduce en apagones repentinos, sin previo aviso.

Las autoridades no precisaron qué zonas fueron afectadas ni cuánto tiempo duró la interrupción, un patrón que se ha repetido en medio de una crisis energética que ha erosionado la vida cotidiana en la capital.

El DAF actúa como una especie de “última línea de defensa” del sistema eléctrico nacional, desconectando circuitos para evitar un colapso total cuando la frecuencia cae por debajo de los niveles normales.

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Pero su uso frecuente evidencia una realidad más profunda: un sistema incapaz de sostener la demanda.

Este es al menos el cuarto evento de este tipo en lo que va de 2026. Fallos anteriores han estado vinculados a accidentes en subestaciones, averías en líneas de transmisión y la salida recurrente de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales fuentes de generación del país.

Déficit energético y apagones prolongados

El nuevo incidente ocurre en un contexto crítico. Apenas días antes, el déficit energético nacional alcanzó 1,871 megavatios, con una demanda que supera ampliamente la capacidad disponible.

En barrios de La Habana, los apagones ya no son esporádicos: se han convertido en parte de la rutina diaria. En algunos casos, superan las 15 o incluso 20 horas continuas sin electricidad.

Impacto social: del cansancio a la protesta

El deterioro del servicio ha comenzado a traducirse en manifestaciones visibles de descontento. Esta semana, vecinos de zonas como Playa y Diez de Octubre salieron a las calles con cacerolas, tras largas horas sin luz.

Los reportes ciudadanos muestran la magnitud del problema: más de 1,600 incidencias en una sola jornada en la capital, con municipios enteros afectados de forma simultánea.

Una crisis estructural

Detrás de los apagones no hay un solo factor. Expertos coinciden en que el problema responde a una combinación de infraestructura envejecida, mantenimiento insuficiente y limitaciones en el suministro de combustible.

Tras varios colapsos totales del sistema en marzo —incluyendo uno que dejó al país sin electricidad por más de 29 horas—, la red eléctrica cubana continúa operando en condiciones de alta fragilidad.

Mientras tanto, para millones de cubanos, cada nuevo fallo no es solo una interrupción técnica, sino una señal más de una crisis que se prolonga sin una solución clara a la vista.