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Díaz-Canel se aferra al poder y se niega a renunciar en plena crisis en Cuba

Díaz-Canel descarta dimitir pese a apagones de hasta 22 horas y crisis económica en Cuba, con caída del PIB y creciente presión internacional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Díaz-Canel

Díaz-Canel rechaza renunciar en plena crisis en Cuba con apagones de hasta 22 horas y colapso económico

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dejó claro que no piensa abandonar el poder, incluso mientras Cuba enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por apagones masivos y un fuerte deterioro económico.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC News en La Habana, Díaz-Canel rechazó tajantemente la posibilidad de renunciar cuando fue cuestionado directamente por la periodista Kristen Welker.

“Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, respondió el mandatario, visiblemente molesto.

El líder cubano defendió el sistema de partido único y aseguró que Cuba es un país “libre y soberano”, mientras evitó reconocer el impacto de la crisis interna que afecta a millones de ciudadanos.

Diaz-Canel II

Crisis energética sin precedentes

La negativa a dejar el poder ocurre en medio de apagones que alcanzan hasta 22 horas diarias en varias regiones del país.

El sistema eléctrico nacional ha sufrido múltiples colapsos en las últimas semanas, incluyendo un apagón total de más de 29 horas en marzo que dejó a gran parte de la isla sin servicio.

La situación se agravó con la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal planta generadora del país, lo que ha disparado el déficit energético.

Economía en caída libre

A la crisis eléctrica se suma un colapso económico sostenido:

  • La economía cubana ha caído 23% desde 2019
  • Proyecciones anticipan una nueva contracción en 2026
  • El PIB per cápita se mantiene entre los más bajos de América Latina

Mientras el régimen culpa al embargo estadounidense, funcionarios en Washington aseguran que la crisis responde a problemas estructurales internos y falta de inversión.

Presión internacional en aumento

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, donde la administración ha intensificado su retórica contra el gobierno cubano.

Al mismo tiempo, autoridades cubanas han confirmado que existen conversaciones preliminares con Washington, aunque sin avances concretos.

A pesar del deterioro económico, los apagones prolongados y el creciente descontento social, Díaz-Canel dejó claro que no contempla abandonar el poder.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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