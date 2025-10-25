Huracán Melissa podría golpear a Cuba como un poderoso categoría 4 o 5

La tormenta tropical Melissa continúa fortaleciéndose rápidamente sobre el mar Caribe y podría convertirse en un huracán de categoría 4 o incluso 5 antes de impactar el oriente de Cuba a mediados de la próxima semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El más reciente boletín del NHC, emitido a las 5:00 a.m. (hora de Miami), confirma que Melissa mantiene vientos sostenidos de 110 km/h y una presión central de 986 milibares , desplazándose lentamente hacia el noroeste a una velocidad de 6 km/h.

El sistema muestra señales claras de organización y podría desarrollar un ojo definido en las próximas horas, indicio de un proceso de intensificación rápida .

“Los modelos de intensificación rápida muestran una alta probabilidad de que Melissa se convierta en un huracán mayor en las próximas 48 horas”, señaló el NHC.

De acuerdo con los pronósticos, Melissa podría alcanzar categoría 4 o 5 antes del lunes , con vientos superiores a 250 km/h. Su paso por el Caribe central amenaza con inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra en varias islas de la región.

Los modelos indican que el ciclón impactará Jamaica a inicios de la próxima semana como un huracán de gran intensidad, para luego avanzar hacia el oriente de Cuba entre el miércoles y jueves , afectando principalmente las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín .

“En el oriente de Cuba, el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra está aumentando significativamente”, advirtió el NHC.

Haití y República Dominicana también permanecen bajo amenaza por lluvias torrenciales y vientos intensos, especialmente en sus regiones del sur.

Trayectoria prevista del huracán Melissa

Según el cono de trayectoria más reciente del NHC, el sistema seguiría este desplazamiento probable:

Lunes 27 de octubre: al sur de Jamaica, como huracán categoría 4.

Miércoles 29: impacto en el oriente cubano como huracán de gran intensidad.

Jueves 30: desplazamiento hacia el sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, con posible debilitamiento.

Un huracán histórico en formación

Si los pronósticos se cumplen, Melissa podría convertirse en el primer huracán mayor en golpear Cuba en 2025, y uno de los más poderosos en la región caribeña en los últimos años.

El Centro Nacional de Huracanes instó a las autoridades cubanas y a la población del oriente a mantenerse en alerta y acelerar los preparativos desde hoy, ante la creciente posibilidad de un impacto directo a mediados de la próxima semana.