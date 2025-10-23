americateve

Cuba

CUBA: Régimen cubano destierra por segunda vez a pastor que buscaba ver a su hija enferma

Pastor cubano Alain Toledano es desterrado por segunda vez al intentar ver a su hija con cáncer. El régimen cubano intensifica la represión contra líderes religiosos y voces críticas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-10-23 at 3.21.36 PM

Alain Toledano Valiente, pastor cubano exiliado en Estados Unidos, fue impedido nuevamente de entrar a Cuba mientras intentaba acompañar a su hija, diagnosticada con cáncer de mama en estado avanzado. Esta medida refleja un nuevo episodio de represión del régimen contra voces críticas y líderes religiosos independientes.

Destierro por segunda vez

El pastor Toledano denunció en su perfil de Facebook:

“Los tiranos me esperaban, todo el show hecho a mi llegada, me detuvieron en emigración y no me permitieron entrar. Estoy siendo desterrado por segunda vez de mi propio país”.

Toledano, exiliado desde 2022, planeaba pasar unos días con su familia y acompañar a su hija Susana en estos momentos difíciles. Sin embargo, al aterrizar en Santiago de Cuba, las autoridades migratorias le negaron el ingreso y lo obligaron a regresar, intensificando el hostigamiento que sufre desde hace años.

Screenshot 2025-10-23 at 3.22.05PM

Activismo religioso y persecución política

El pastor Alain Toledano es conocido por su liderazgo en la Iglesia Emanuel y su participación en el Movimiento Apostólico, una red cristiana protestante no reconocida oficialmente por el Estado cubano. Ha sido blanco constante de la Seguridad del Estado por celebrar cultos independientes y defender la libertad religiosa.

En 2022, tras recibir amenazas de encarcelamiento, se exilió en Estados Unidos con el apoyo de Outreach Aid to the Americas (OAA), que facilitó su salida. Desde entonces, ha denunciado el uso del destierro como castigo político contra líderes religiosos y activistas.

Rechazo internacional y contexto de represión

Este año, en mayo, Toledano ya había sido impedido de viajar a Cuba para ver a su hija enferma, siendo declarado “amenaza para la Seguridad del Estado”. Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide (CSW) condenaron estas acciones, calificándolas de “crueldad sin límites”.

El caso de Toledano se suma a una lista creciente de cubanos a quienes se prohíbe regresar a la isla, incluyendo activistas como Anamely Ramos y los hermanos Omara y Ariel Ruiz Urquiola, en lo que juristas internacionales describen como una práctica de “destierro forzado”, violando el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dimensión humana

Más allá de lo político, la historia de Toledano tiene un fuerte impacto humano: un padre impedido de abrazar a su hija enferma, castigado por pensar diferente. Como él mismo ha declarado:

“Cada cubano tiene derecho a estar en su tierra”.

Su denuncia reabre la pregunta dolorosa que muchos cubanos dentro y fuera de la isla siguen haciéndose: ¿Quién decide quién puede volver a Cuba?

