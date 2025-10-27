CUBA: Evacúan a más de 13 mil personas en San Antonio del Sur ante la inminente llegada del huracán Melissa

San Antonio del Sur, Guantánamo . — Más de 13 mil personas fueron evacuadas este domingo en el municipio de San Antonio del Sur , provincia de Guantánamo , ante la inminente llegada del huracán Melissa , un poderoso sistema de categoría 5 que amenaza con impactar el oriente de Cuba en las próximas horas.

Según reportes locales, una extensa caravana de más de 20 ómnibus de empresas estatales , escoltados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y brigadas de salvamento y rescate , trasladó a familias completas hacia la ciudad de Guantánamo y otros refugios habilitados.

El comunicador Ramón Pelegrín Hartemán compartió en redes sociales videos donde se aprecia el operativo: mujeres, ancianos y niños cargando mochilas, maletas y bolsas, mientras suben a los vehículos bajo la supervisión del Consejo de Defensa Municipal .

“Este es el pueblo de San Antonio del Sur que va saliendo rumbo a Guantánamo. Tenemos más de 20 guaguas y se necesitan más. La prioridad es salvar vidas, esa es la tarea número uno”, afirmó Pelegrín durante una transmisión en directo.

Las autoridades confirmaron que el mar comenzó a penetrar en la zona de Playa Sabanalamar , donde el fuerte oleaje ha eliminado bancos de arena y alcanzado áreas cercanas a las viviendas.

Pelegrín advirtió que la carretera principal continúa dañada desde el paso del huracán Óscar en 2024, lo que complica el acceso a varias comunidades costeras.

“El mar se está tirando para toda la zona de la salina. La carretera sigue rota y no se puede llegar hasta allí. Todo está descompuesto”, describió el comunicador en su reporte visual.

Refugios habilitados en Guantánamo

La Universidad de Guantánamo informó que ya acoge a más de 300 evacuados provenientes de San Antonio del Sur en su residencia estudiantil.

Mientras tanto, brigadas de rescate y salud permanecen desplegadas para responder ante posibles emergencias derivadas de las lluvias y los vientos intensos.

Melissa mantiene vientos de 260 km/h

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó que Melissa mantiene vientos sostenidos de 260 km/h y un rumbo que la llevará muy cerca del litoral suroriental de Cuba en las próximas 48 horas.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo permanecen bajo alerta ciclónica, ante el alto riesgo de lluvias torrenciales, marejadas e inundaciones costeras.

Población vulnerable y recuerdos del huracán Óscar

San Antonio del Sur es considerado uno de los municipios más vulnerables del oriente cubano, y aún no se ha recuperado de los graves daños causados por el huracán Óscar en 2024, que dejó viviendas destruidas, carreteras colapsadas y pérdidas humanas.

Hoy, su población vuelve a enfrentar el miedo y la incertidumbre, mientras el país entero observa con preocupación la evolución del huracán Melissa, que se mantiene como una amenaza histórica para Cuba y el Caribe.