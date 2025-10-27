americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

CUBA: Evacúan a más de 13 mil personas en San Antonio del Sur ante la inminente llegada del huracán Melissa

Más de 13 mil personas fueron evacuadas en San Antonio del Sur, Guantánamo, ante la inminente llegada del huracán Melissa, categoría 5, con vientos de 260 km/h. Autoridades cubanas refuerzan medidas de emergencia y protección civil

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Mellisa huracan evacuacion

San Antonio del Sur, Guantánamo. — Más de 13 mil personas fueron evacuadas este domingo en el municipio de San Antonio del Sur, provincia de Guantánamo, ante la inminente llegada del huracán Melissa, un poderoso sistema de categoría 5 que amenaza con impactar el oriente de Cuba en las próximas horas.

Evacuación masiva bajo escolta policial

Según reportes locales, una extensa caravana de más de 20 ómnibus de empresas estatales, escoltados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y brigadas de salvamento y rescate, trasladó a familias completas hacia la ciudad de Guantánamo y otros refugios habilitados.

El comunicador Ramón Pelegrín Hartemán compartió en redes sociales videos donde se aprecia el operativo: mujeres, ancianos y niños cargando mochilas, maletas y bolsas, mientras suben a los vehículos bajo la supervisión del Consejo de Defensa Municipal.

Screenshot 2025-10-27 at 9.42.09AM

“Este es el pueblo de San Antonio del Sur que va saliendo rumbo a Guantánamo. Tenemos más de 20 guaguas y se necesitan más. La prioridad es salvar vidas, esa es la tarea número uno”, afirmó Pelegrín durante una transmisión en directo.

El mar comienza a penetrar tierra adentro

Las autoridades confirmaron que el mar comenzó a penetrar en la zona de Playa Sabanalamar, donde el fuerte oleaje ha eliminado bancos de arena y alcanzado áreas cercanas a las viviendas.

Pelegrín advirtió que la carretera principal continúa dañada desde el paso del huracán Óscar en 2024, lo que complica el acceso a varias comunidades costeras.

“El mar se está tirando para toda la zona de la salina. La carretera sigue rota y no se puede llegar hasta allí. Todo está descompuesto”, describió el comunicador en su reporte visual.

Refugios habilitados en Guantánamo

La Universidad de Guantánamo informó que ya acoge a más de 300 evacuados provenientes de San Antonio del Sur en su residencia estudiantil.

Mientras tanto, brigadas de rescate y salud permanecen desplegadas para responder ante posibles emergencias derivadas de las lluvias y los vientos intensos.

Melissa mantiene vientos de 260 km/h

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó que Melissa mantiene vientos sostenidos de 260 km/h y un rumbo que la llevará muy cerca del litoral suroriental de Cuba en las próximas 48 horas.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo permanecen bajo alerta ciclónica, ante el alto riesgo de lluvias torrenciales, marejadas e inundaciones costeras.

Población vulnerable y recuerdos del huracán Óscar

San Antonio del Sur es considerado uno de los municipios más vulnerables del oriente cubano, y aún no se ha recuperado de los graves daños causados por el huracán Óscar en 2024, que dejó viviendas destruidas, carreteras colapsadas y pérdidas humanas.

Hoy, su población vuelve a enfrentar el miedo y la incertidumbre, mientras el país entero observa con preocupación la evolución del huracán Melissa, que se mantiene como una amenaza histórica para Cuba y el Caribe.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
huracan melissa mantiene categoria 5: cuba se prepara para el brutal impacto

Huracán Melissa mantiene categoría 5: Cuba se prepara para el brutal impacto

Por Redacción América Noticias Miami
huracan melissa: hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del rio sagua de tanamo en holguin

Huracán Melissa: Hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

Por Redacción América Noticias Miami
cada minuto cuenta para proteger la vida: beatriz johnson alerta sobre el impacto catastrofico del huracan melissa en santiago de cuba

"Cada minuto cuenta para proteger la vida": Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
el oriente de cuba sera impactado por poderoso huracan melissa como categoria 4

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Huracán Melissa aumenta su fuerza: pronostican devastador impacto en el oriente de Cuba como Categoría 5

Huracán Melissa aumenta su fuerza: pronostican devastador impacto en el oriente de Cuba como Categoría 5

Huracán Melissa mantiene categoría 5: Cuba se prepara para el brutal impacto

Huracán Melissa mantiene categoría 5: Cuba se prepara para el brutal impacto

CUBA: Evacúan a más de 13 mil personas en San Antonio del Sur ante la inminente llegada del huracán Melissa

CUBA: Evacúan a más de 13 mil personas en San Antonio del Sur ante la inminente llegada del huracán Melissa

VIDEO: Detienen en Holguín a madre y padrastro acusados de brutal maltrato infantil que conmocionó a Cuba

VIDEO: Detienen en Holguín a madre y padrastro acusados de brutal maltrato infantil que conmocionó a Cuba

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter