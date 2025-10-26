VIDEO: Detienen en Holguín a madre y padrastro acusados de brutal maltrato infantil que conmocionó a Cuba

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvo en la provincia de Holguín a Elizabeth González Díaz y su pareja, señalados como los responsables del caso de maltrato infantil que generó repudio en toda Cuba luego de que se viralizara un video mostrando agresiones hacia una niña de 10 años.

El arresto fue confirmado este domingo por el perfil oficialista Comunicador Mamanantuabo, que informó que la Fiscalía Provincial de Holguín ordenó la captura y custodia de los implicados para su interrogatorio.

Según el reporte, ambos están involucrados en los abusos físicos y psicológicos cometidos contra la menor, quien sería hija de la mujer y hijastra del hombre , identificado como quien presuntamente grabó el indignante video que circuló en redes sociales.

“Se ha desarrollado un operativo policial y ambos están bajo arresto”, precisó la publicación.

El caso provocó una ola de indignación nacional luego de que las imágenes mostraran a la madre golpeando brutalmente a su hija, atada en el patio de su vivienda , mientras el hombre observaba y grababa la escena.

En el video, la niña aparece sangrando y aterrorizada , mientras la madre le grita y la amenaza con “acabar con su vida”.

La activista cubana Lara Crofts denunció en redes sociales que González Díaz, natural de Ceballos (Ciego de Ávila) y residente actual en Holguín, había sido señalada por sus vecinos desde hace años por su comportamiento violento y conflictivo.

“Lo que agrava esta barbarie es la frialdad con la que otra persona graba el incidente, obligando incluso al otro hijo a verter agua fría sobre la niña para limpiar la sangre. Esto no es disciplina, es un crimen”, expresó la activista.

Aunque los hechos ocurrieron en Holguín, las autoridades de Ciego de Ávila también han sido cuestionadas por su aparente falta de respuesta ante las reiteradas denuncias previas contra la agresora.

Las autoridades confirmaron que los detenidos permanecen bajo investigación mientras se determina la situación legal de ambos y la protección de los menores involucrados.