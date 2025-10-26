americateve

Beatriz Johnson

"Cada minuto cuenta para proteger la vida": Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

"Cada minuto cuenta": Beatriz Johnson pide a los santiagueros proteger sus vidas ante el paso del huracán Melissa, categoría 4, por el oriente de Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
La primera secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, pidió a la población cumplir estrictamente las orientaciones de la Defensa Civil ante el inminente impacto del huracán Melissa, que amenaza con provocar inundaciones y daños severos en el oriente cubano.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, lanzó este domingo un mensaje urgente de alerta ante el peligro que representa el huracán Melissa, actualmente categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 220 kilómetros por hora.

Embed

El llamado fue publicado en su perfil oficial de Facebook, donde la dirigente exhortó a los santiagueros a no esperar el último momento para protegerse y cumplir con todas las medidas de prevención establecidas por la Defensa Civil de Cuba.

“Cada minuto cuenta cuando se trata de proteger la vida”

En su mensaje, Johnson recordó la devastadora experiencia del huracán Sandy hace más de una década y destacó la capacidad del pueblo santiaguero para resistir y sobreponerse en momentos de crisis.

“Santiagueras, santiagueros, sabemos lo que significa la palabra huracán. Hace 13 años con Sandy aprendimos cuánto puede doler la pérdida, pero también cuánto puede resistir un pueblo cuando se organiza y actúa unido”, expresó.

La dirigente enfatizó que el huracán Melissa avanza con intensas lluvias y vientos huracanados, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en la región oriental.

“No esperen el último momento. Cada minuto cuenta cuando se trata de proteger la vida”, advirtió.

Autoridades refuerzan medidas de evacuación y protección

Johnson informó que las autoridades locales trabajan desde hace días en la protección de recursos esenciales y el traslado de personas vulnerables hacia refugios seguros, en coordinación con el Consejo de Defensa Provincial y la Defensa Civil.

También insistió en la solidaridad comunitaria como elemento clave frente al impacto del huracán:

“La solidaridad es hoy nuestra mayor fuerza. Nadie debe quedarse solo. Ayuda a un vecino, a un anciano, a una familia que necesite apoyo. Cuidemos a los niños, a las embarazadas y a los mayores”, recalcó.

Huracán Melissa amenaza el oriente de Cuba

El huracán Melissa continúa desplazándose lentamente sobre el mar Caribe, con vientos sostenidos de 220 km/h y rachas superiores.

Los meteorólogos advierten que podría provocar intensas lluvias, marejadas y penetraciones del mar en las costas del oriente cubano, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

El fenómeno mantiene un ojo bien definido y estructura organizada, lo que confirma su alta potencia y potencial destructivo.

“Melissa pasará, pero nosotros seguiremos aquí, juntos”

El mensaje de Johnson concluyó con un llamado a la calma y la unidad del pueblo santiaguero frente a la amenaza natural:

“Melissa pasará, nosotros seguiremos aquí, juntos, cuidándonos, como la fuerza que sostiene a Santiago”.

