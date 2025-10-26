El oriente de Cuba será impactado por poderoso huracán Melissa como categoría 4

El huracán Melissa avanza con vientos sostenidos de 220 km/h y amenaza con impactar el oriente de Cuba en las próximas horas. Las autoridades cubanas han activado medidas de prevención y evacuación ante el inminente peligro.

El huracán Melissa continúa intensificándose sobre las cálidas aguas del mar Caribe , alcanzando la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson , con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas superiores, según informó este domingo el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) en un parte transmitido por la Televisión Cubana (TVC) .

Durante la noche del sábado, el sistema experimentó una rápida intensificación , desarrollando un ojo bien definido, signo de su alta organización y energía acumulada.

A las 6:00 a.m. , el centro del huracán se localizaba en los 16.3° de latitud Norte y 76.4° de longitud Oeste , es decir, a 180 km al sur-sudeste de Kingston, Jamaica , y 415 km al sur de Santiago de Cuba .

Melissa mantiene un lento desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h, lo que le permite permanecer sobre aguas muy cálidas y conservar su alta intensidad.

Los pronósticos del Centro de Pronósticos del INSMET indican que entre lunes y martes el huracán gire gradualmente hacia el norte y nordeste, acercándose peligrosamente al oriente de Cuba.

Imágenes satelitales difundidas por la TVC muestran amplias áreas de nublados cubriendo el Caribe central y oriental, con bandas externas que ya afectan a Camagüey y a las provincias orientales de la isla.

Fuertes lluvias y marejadas en el oriente de Cuba

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el aporte de humedad y las bandas de alimentación del huracán provocarán chubascos, lluvias intensas y tormentas eléctricas durante toda la jornada, especialmente en las provincias orientales.

En las costas del sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo se esperan marejadas fuertes que podrían aumentar a medida que el sistema se acerque al territorio nacional.

Asimismo, los vientos del nordeste de entre 15 y 30 km/h, con rachas superiores en zonas costeras, generarán oleaje peligroso tanto en el litoral norte como en el sur del país.

Autoridades cubanas activan medidas de emergencia

El Instituto de Meteorología de Cuba reiteró que el lento desplazamiento y el gran tamaño del huracán lo convierten en una amenaza potencialmente devastadora para la región oriental.

En consecuencia, las autoridades locales han activado los planes de prevención y evacuación en comunidades vulnerables.

Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, emitió un mensaje de alerta a la población ante el peligro inminente del huracán Melissa, que podría impactar de lleno el oriente cubano en las próximas horas.