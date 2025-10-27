Huracán Melissa aumenta su fuerza: pronostican devastador impacto en el oriente de Cuba como Categoría 5

El huracán Melissa continúa intensificándose en el Caribe occidental y mantiene su categoría 5 , con vientos máximos sostenidos de 270 km/h , según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) , emitido a las 11:00 a.m. (hora del Este) de este lunes.

9Esta cifra, 10 km/h superior al parte anterior , confirma que Melissa sigue fortaleciéndose y representa una amenaza extrema para Cuba, Jamaica y el Caribe oriental , donde ya se han activado amplias medidas de emergencia.

El ciclón, con presión central mínima de 908 milibares , se encuentra a 530 kilómetros al suroeste de Guantánamo , moviéndose lentamente hacia el oeste a solo 6 km/h .

Se espera que gire hacia el norte durante esta noche, pasando sobre Jamaica y aproximándose al oriente de Cuba entre la noche del martes y la madrugada del miércoles .

El NHC advirtió que “Melissa es un huracán de categoría 5 […] Se espera que llegue al sureste de Cuba como un huracán muy potente”.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín se encuentran bajo advertencia de huracán, mientras que Las Tunas está bajo alerta de tormenta tropical.

Autoridades cubanas aceleran preparativos

La Defensa Civil de Cuba instó a acelerar los preparativos para proteger vidas y propiedades, especialmente en zonas costeras y montañosas, donde el impacto de los vientos podría amplificarse significativamente.

El Consejo de Defensa Provincial ha iniciado evacuaciones preventivas, movilización de recursos y habilitación de refugios en zonas vulnerables.

Vientos catastróficos y lluvias extremas

Con vientos de 270 km/h, Melissa se sitúa entre los huracanes más intensos registrados en el Caribe.

El NHC advierte que los vientos huracanados se extienden hasta 45 kilómetros del centro del ciclón, y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan 315 kilómetros, afectando una vasta zona del Caribe occidental.

Para Cuba, el principal peligro no se limita al viento. Se prevén lluvias torrenciales de entre 15 y 20 pulgadas (38 a 50 cm) en el oriente del país, con acumulados locales superiores a 500 mm.

“Se esperan inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas como la Sierra Maestra”, advirtió el NHC.

Marejada ciclónica y olas destructivas amenazan la costa sur

Otro de los riesgos más preocupantes es la marejada ciclónica, que podría elevar los niveles del mar entre 7 y 11 pies (2 a 3,3 metros) en la costa suroriental de Cuba.

El fenómeno estará acompañado de oleaje destructivo capaz de causar daños severos en infraestructuras y comunidades costeras.

“Existe la posibilidad de una marejada ciclónica significativa a lo largo del sureste de Cuba, acompañada de olas grandes y destructivas”, precisó el boletín del NHC.

Trayectoria y evolución prevista del huracán Melissa

El ojo de Melissa tocará primero Jamaica esta noche, y luego se moverá hacia el sureste de Cuba el martes por la noche.

Después, se espera que avance rumbo a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a partir del miércoles.

El lento desplazamiento actual complica los pronósticos y agrava los efectos, al prolongar la exposición a lluvias intensas, marejadas e inundaciones en las zonas bajo alerta.

Conclusión: Cuba ante una amenaza sin precedentes

El huracán Melissa representa una amenaza extrema para el oriente cubano. Las autoridades piden mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil.

Los próximos boletines serán decisivos para definir la trayectoria final e intensidad del huracán al acercarse a territorio cubano.