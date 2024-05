Habla el nieto de Martha, la abuela cubana más viral en redes, tras llegar a EEUU

Screenshot 2024-05-20 at 5.02.45PM.png

El influencer se mostró conmovido por la difícil situación de los jóvenes cubanos, muchos de los cuales no pueden salir del país y ven sus sueños frustrados. "Veo que hay muchos jóvenes que no pueden salir, que no tienen la posibilidad, que están perdiendo tiempo. Es muy, muy, muy difícil. Ves a las personas envejecer, y envejecer de manera acelerada. Para mí es lastimoso ver a personas jóvenes que no pueden emprender", añadió.

Ramos Perdomo expresó que Cuba necesita un cambio que dé esperanza a su juventud, que en su mayoría sueña con escapar del país. En marzo, en uno de sus videos más simpáticos, Martha habló de Ariel como su nieto y afirmó categóricamente que quien se metiera con él "no se quiere la vida". Aunque no son familiares de sangre, su vínculo es tan fuerte como el de una verdadera familia.

"Quiero decirle a Martha que, de mi parte, no le va a faltar nada. La sangre no determina una familia. También quiero dejar claro que ella está en buenas manos, se alimenta bien y, como ella misma dice, hay Martha para rato", concluyó Ramos Perdomo.