GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

Un grave accidente de tránsito registrado la noche del jueves 8 de octubre en Marianao, La Habana , dejó al menos una persona presuntamente herida de gravedad, después de que un automóvil Moskvitch y una motocicleta se vieran involucrados en un siniestro que quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. en la intersección de Avenida 41 y calle 82 , en una zona conocida popularmente como La Ceguera , según publicaciones difundidas en el grupo de Facebook Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la Vía.

Las imágenes muestran un automóvil de fabricación soviética volcado sobre uno de sus costados en plena calzada , mientras numerosas personas permanecen alrededor del vehículo.

Hasta el momento, no existe un informe oficial que precise las causas del accidente, la identidad de los implicados o el estado médico definitivo de las posibles víctimas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran las consecuencias del accidente en una de las intersecciones de Marianao.

El vehículo Moskvitch aparece completamente volcado de lado, ocupando parte de la vía.

Alrededor del automóvil se observa una concentración de personas que se acercaron al lugar después del siniestro.

Varios testigos grabaron la escena con sus teléfonos móviles.

En las imágenes también aparece una motocicleta moderna de alto cilindraje, señalada como el otro vehículo involucrado.

Sin embargo, el material disponible no permite identificar con certeza su marca o modelo ni reconstruir cómo ocurrió la colisión.

Reportan un conductor en estado grave

El creador de contenidos cubano NiO Reportando Un Crimen compartió un video del accidente y aseguró que el siniestro dejó una persona gravemente herida.

La información provocó preocupación entre usuarios de redes sociales.

No obstante, hasta ahora ninguna autoridad sanitaria o policial ha confirmado públicamente el estado clínico del conductor.

Tampoco se ha informado si el herido conducía el Moskvitch o la motocicleta.

Entre los datos que permanecen sin esclarecer se encuentran:

La identidad y edad de los involucrados.

El número exacto de personas lesionadas.

Si los heridos fueron trasladados a un hospital.

Las circunstancias que provocaron el choque.

El estado médico actualizado de los afectados.

Por tanto, la información sobre un conductor en estado grave debe considerarse preliminar.

¿Qué provocó el accidente en Marianao?

Por ahora se desconoce cómo ocurrió el siniestro.

Las imágenes muestran las consecuencias del choque, pero no permiten establecer cuál de los vehículos tenía preferencia de paso ni si alguno circulaba a exceso de velocidad.

Tampoco existen datos oficiales sobre posibles fallas mecánicas o maniobras que pudieran haber contribuido al accidente.

Una investigación de tránsito deberá determinar la secuencia de los hechos y las posibles responsabilidades.

El Moskvitch, uno de los automóviles soviéticos que todavía circulan en Cuba

El automóvil involucrado pertenece a la marca Moskvitch, ampliamente conocida en Cuba por las importaciones realizadas durante las décadas de estrecha relación económica con la antigua Unión Soviética.

Estos vehículos continúan circulando en diferentes provincias del país, pese a su antigüedad.

La escasez de piezas originales y las dificultades para realizar mantenimientos especializados constituyen desafíos frecuentes para sus propietarios.

Sin embargo, no existe evidencia que permita atribuir este accidente a la antigüedad o al estado mecánico del Moskvitch.

Otro accidente grave en medio de la preocupación por la seguridad vial en Cuba

El siniestro de Marianao ocurre pocos días después de otro accidente de tránsito de consecuencias fatales en la provincia de Camagüey.

A principios de esta semana, un accidente masivo dejó una persona fallecida y varios lesionados, según reportes difundidos por medios cubanos.

Estos incidentes vuelven a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre la seguridad vial en Cuba, donde circulan vehículos de diferentes generaciones y persisten problemas relacionados con el estado de las carreteras y la disponibilidad de repuestos.

No obstante, cada accidente requiere una investigación individual para determinar sus causas.

Esperan información oficial sobre los heridos

El accidente ocurrido en Avenida 41 y calle 82 ha generado preocupación por las imágenes del vehículo volcado y los reportes sobre una persona gravemente lesionada.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado públicamente un parte que permita establecer con precisión la magnitud del siniestro.

La principal incógnita continúa siendo el estado de salud de los involucrados.

El video confirma que un Moskvitch terminó volcado y que una motocicleta estuvo involucrada en el incidente, pero todavía no permite determinar cómo ocurrió el choque ni confirmar el número definitivo de víctimas.

Noticia en desarrollo.

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