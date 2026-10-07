EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

Autoridades federales de Estados Unidos incautaron y retuvieron 90 cargamentos de biodiésel con destino a Cuba , valorados en aproximadamente 2,8 millones de dólares , después de determinar que la documentación identificaba como destinatario final a ENETEC S.A. , una entidad cubana sancionada por Washington.

La operación involucra aproximadamente 615.000 galones de combustible localizados en puertos de Florida y Texas, según informaron este miércoles funcionarios de Homeland Security Investigations (HSI) , Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

El agente especial a cargo de HSI Miami, José R. Figueroa , describió el caso como un presunto “intento deliberado de socavar las sanciones de Estados Unidos” .

La investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar qué empresas y personas participaron en las operaciones.

La operación se divide entre dos importantes puertos estadounidenses.

En Port Everglades, Florida , las autoridades incautaron:

71 cargamentos

con aproximadamente:

496.000 galones de biodiésel.

En el Puerto de Houston, Texas, permanecen retenidos:

19 cargamentos

con aproximadamente:

119.000 galones.

En total:

90 cargamentos

615.000 galones

y aproximadamente

$2,8 millones en combustible.

Los envíos no habían llegado todavía a su destino final cuando fueron interceptados por las autoridades estadounidenses.

ENETEC aparecía como destinatario final

La investigación comenzó a principios de septiembre, cuando las agencias federales detectaron los envíos desde Estados Unidos hacia Cuba.

Inicialmente se ordenó la retención de la mercancía mientras los investigadores verificaban la documentación comercial y la identidad del destinatario.

Posteriormente, según las autoridades, se determinó que ENETEC S.A. aparecía en los documentos de exportación como destinatario final.

Ese elemento cambió la situación legal de los cargamentos debido a las sanciones estadounidenses que afectan a la entidad cubana.

“Estamos hablando de más de 600.000 galones de combustible destinados a una entidad sancionada”, afirmó Figueroa.

HSI habla de un intento de evadir las sanciones

El jefe de HSI Miami utilizó términos especialmente contundentes para describir el caso.

Figueroa calificó los envíos como un:

“intento deliberado de socavar las sanciones de Estados Unidos”.

La investigación busca establecer ahora si quienes participaron en las operaciones conocían la identidad del destinatario final y las restricciones aplicables.

Ese punto será determinante para establecer posibles responsabilidades.

Varias compañías aparecen bajo investigación

Las autoridades confirmaron además que los 90 cargamentos no corresponden a una sola compañía.

“Varias compañías” participaron en los envíos, según Figueroa.

Pero los investigadores se negaron por ahora a identificar:

los exportadores,

las compañías intermediarias,

sus propietarios

o las personas que organizaron las operaciones.

Tampoco se ha informado si alguna empresa o individuo estadounidense enfrentará cargos penales.

¿Habrá arrestos o cargos en EEUU?

La posibilidad continúa abierta.

Preguntado directamente sobre eventuales consecuencias penales para las compañías involucradas, Figueroa explicó que ese aspecto:

“sigue siendo parte de la investigación en curso”.

“En este momento no estamos preparados para revelar esa información”, agregó.

Las autoridades tampoco precisaron si ENETEC había recibido anteriormente cargamentos similares procedentes de Estados Unidos.

La investigación intenta determinar si los 90 envíos forman parte de una operación más amplia.

Así detectaron los cargamentos

La identificación de los envíos fue producto de un análisis coordinado entre varias agencias.

HSI, CBP y BIS cruzaron:

información comercial,

registros de exportación,

datos financieros

y listas estadounidenses de entidades sancionadas.

Ese análisis levantó las alertas sobre el destino del biodiésel.

Cuando los cargamentos llegaron a los puertos estadounidenses, las autoridades revisaron la documentación correspondiente y confirmaron, según su versión, que ENETEC figuraba como destinatario final.

Posible conexión con interdicciones en el Caribe

Durante la conferencia de prensa, un periodista de Telemundo 51 preguntó si el caso estaba relacionado con recientes operaciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.

Figueroa evitó ofrecer detalles sobre investigaciones todavía activas.

Pero realizó una declaración significativa:

“La empresa sancionada sí está de alguna forma relacionada a ambos eventos”.

No explicó cuál es exactamente esa conexión.

Por tanto, no puede establecerse todavía si se trata de una misma red, de intermediarios comunes o simplemente del mismo destinatario.

EEUU aclara: exportar combustible a Cuba no es automáticamente ilegal

Las autoridades realizaron además una distinción especialmente importante.

Estados Unidos no está prohibiendo de manera absoluta todas las exportaciones de combustible hacia Cuba.

Durante 2026, las regulaciones estadounidenses han permitido determinadas operaciones dirigidas al sector privado cubano, siempre que cumplan las condiciones establecidas y no beneficien a entidades sancionadas o estructuras prohibidas.

Figueroa aseguró que las autoridades no pretenden:

“interferir con el comercio legítimo y especialmente con la ayuda humanitaria”.

El problema específico de estos cargamentos, según HSI, era su destinatario.

El punto clave: una entidad sancionada

La investigación no se centra simplemente en que el biodiésel tuviera como destino geográfico Cuba.

El elemento fundamental es que:

ENETEC S.A. figuraba como destinatario final.

Según las autoridades estadounidenses, la compañía está vinculada al gobierno cubano y sometida a sanciones.

Eso diferencia estos envíos de otras exportaciones estadounidenses autorizadas hacia actores privados de la isla.

Advertencia para compañías estadounidenses

HSI lanzó además un mensaje a los exportadores.

Las empresas estadounidenses tienen la responsabilidad de realizar debida diligencia antes de completar una operación con Cuba.

Eso significa comprobar:

quién compra realmente la mercancía,

quién es el beneficiario final,

qué intermediarios participan

y si alguna entidad está sometida a sanciones.

La utilización de compañías intermediarias no elimina automáticamente la obligación de comprobar el destino real de los productos.

El combustible estadounidense hacia Cuba aumentó durante 2026

La operación ocurre después de un crecimiento extraordinario de las exportaciones estadounidenses de productos petrolíferos hacia la isla.

Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos mostraron un fuerte aumento durante el verano.

Solo en julio, Estados Unidos declaró exportaciones hacia Cuba de aproximadamente:

3,22 millones de barriles de productos petrolíferos refinados.

El dato representó un salto extraordinario respecto de los meses anteriores.

Pero nuevamente existe una diferencia fundamental:

que combustible estadounidense llegue legalmente a Cuba no significa que pueda ser vendido a cualquier entidad cubana.

Washington mantiene abierta la vía para el sector privado

La política estadounidense ha buscado diferenciar entre las estructuras estatales y militares cubanas y determinados actores privados.

Washington sostiene que puede autorizar operaciones destinadas a apoyar actividades económicas independientes mientras mantiene restricciones contra empresas vinculadas al Estado o a estructuras sancionadas.

Precisamente por ello, las autoridades insistieron en que esta incautación no representa un bloqueo general de las exportaciones energéticas hacia Cuba.

Se trata, según HSI, de hacer cumplir las sanciones contra un destinatario específico.

Investigación abierta sobre posibles operaciones anteriores

Uno de los interrogantes más importantes es si estos 90 cargamentos constituyen un caso aislado.

Las autoridades están investigando:

quién organizó los envíos,

qué compañías participaron,

quién financió las operaciones,

si existieron intermediarios,

y si otros cargamentos ya llegaron anteriormente a ENETEC.

HSI aseguró que cuenta con herramientas para investigar operaciones realizadas:

“en el pasado, hoy y en el futuro”.

Esto deja abierta la posibilidad de nuevas incautaciones o acciones judiciales.

Washington endurece el control sobre el combustible destinado al Estado cubano

El operativo adquiere especial relevancia en medio de la creciente presión de la administración Trump sobre el sector energético controlado por La Habana.

Washington ha endurecido durante 2026 las sanciones y controles destinados a impedir que determinadas entidades estatales y militares accedan a combustible o financiamiento estadounidense.

Al mismo tiempo, mantiene excepciones para operaciones autorizadas hacia el sector privado.

La diferencia es crucial:

el combustible puede salir legalmente de Estados Unidos hacia Cuba bajo determinadas condiciones, pero no puede terminar en manos de una entidad sancionada.

90 cargamentos bajo la lupa federal

Por ahora, la operación deja cifras contundentes:

90 cargamentos.

615.000 galones de biodiésel.

$2,8 millones.

Dos puertos estadounidenses.

Y varias compañías bajo investigación.

Las autoridades todavía no han anunciado arrestos ni cargos contra los exportadores.

Pero la investigación continúa.

Y su objetivo ya no consiste únicamente en determinar por qué esos cargamentos tenían como destino a ENETEC.

Los investigadores quieren saber si existió una estructura más amplia destinada a utilizar el comercio autorizado entre Estados Unidos y Cuba para hacer llegar combustible a entidades sancionadas por Washington.