Novedad en el béisbol cubano: equipo insignia de la capital estrena logotipo de patrocinador privado

Un jugador de Industriales, que viste una camiseta con el logotipo de un patrocinador privado, sostiene un bate de béisbol antes de un partido contra Pinar del Río en La Habana, Cuba, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Los peloteros y los integrantes del cuerpo técnico del conjunto capitalino lucieron sus tradicionales casacas blancas y azules con el logo de la empresa “A Granel", una firma cubana de capital privado de distribución de combustible.

Además, el Estadio Latinoamericano — la casa de la escuadra en La Habana — tenía en su valla lateral la misma publicidad, constató el miércoles The Associated Press durante un partido de Industriales contra Pinar del Río en la Serie Nacional de Béisbol.

“Me parece una buena idea”, dijo a la AP el mánager de Industriales, Guillermo Carmona, cuando se le consultó sobre el patrocinio a su escuadra. “Se están tomando medidas nuevas, y en el país hay un cambio en muchas políticas… me parece una cosa que va a ayudar” al deporte rey en la isla.

Esta es la primera vez en las 65 ediciones de la serie que un equipo sale a jugar con un sponsor.

Cuba siempre defendió el amateurismo en el deporte, acusando al profesionalismo de mercantilizarlo y especular con el talento de los atletas, pero en la última década las restricciones ya habían comenzado a flexibilizarse con permisos para que algunas figuras jugaran en otros países o participaran de ligas competitivas financieramente .

El viernes, durante un encuentro con medios nacionales, el presidente de la Federación Nacional de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, indicó que el patrocinio particular está contemplado en las nuevas regulaciones del sistema deportivo de la isla, aprobadas el año pasado.

Tanto Carmona como en Pérez Pardo coincidieron en que el auspicio, que no fue a un deportista individual sino a todo el equipo, permitirá mejorar las condiciones de los conjuntos desde implementos necesarios, como bates o uniformes, pasando por la logística como el combustible para transportarlos o la alimentación de los jugadores, hasta mejoras en los campos de juego.

No se conoce el detalle del contrato firmado por Industriales con la empresa A Granel.

Cuba atraviesa una severa crisis económica de un lustro que fue agudizada por un cerco energético y financiero impuesto por Estados Unidos desde enero y que semiparalizó a la isla, impactando fuertemente en todos los sectores de la vida cotidiana, incluyendo el deporte.

Apagones de más de 30 horas, desabastecimiento, afectaciones en la salud pública, cancelación de vuelos, recortes de la jornadas laborales o escolares, son algunas de las consecuencias visibles.

Las autoridades deportivas reconocieron que dada las dificultades económicas que atraviesa el país, en la presente edición la serie de 16 equipos se dividirá en dos zonas —oriente y occidente— para reducir los viajes y el consumo de combustibles debido a la crisis energética. Los ganadores se enfrentarán en la final. El torneo se desarrolla de octubre a diciembre.

El agravamiento de la crisis económica terminó por afectar aún más la situación de los deportistas, mucho de los cuales salieron del país para integrarse a grandes equipos de otros países.

Deportistas y aficionados dijeron a la AP que esperaban que la medida inédita de permitir los patrocinios ayude a mejorar el desarrollo del deporte más importante en la isla y que fue potencia a nivel amateur y olímpico.

“Es importante que se tomara esta acción. Sabemos muy bien la situación que está atravesando el país en que muchas veces no está al alcance del INDER (Instituto Nacional del Deporte y la Recreación) poder darles todo" a los atletas, señaló a la AP Luisa Álvarez, una aficionada de 55 años que dirige una “peña” o club informal de seguidores de los equipos locales, en este caso Industriales, en cada barrio.

FUENTE: AP