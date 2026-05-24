Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las "próximas semanas"

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, generó controversia tras afirmar durante una entrevista que Estados Unidos “va a tener una guerra con Cuba las próximas semanas”, en comentarios realizados dentro de un debate sobre la importancia estratégica de Puerto Rico para Washington.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista de larga duración en el programa de Molusco, donde González enumeraba distintos escenarios geopolíticos y conflictos internacionales para argumentar el papel estratégico de Puerto Rico.

La gobernadora hizo la referencia mientras defendía la relevancia de Puerto Rico dentro de la política estadounidense:

“Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia (...) y vamos a tener una con Cuba las próximas semanas”.

No presentó evidencia, información oficial ni anuncios gubernamentales que respaldaran esa afirmación como una decisión militar ya tomada.

Hasta el momento:

La Casa Blanca no ha anunciado operaciones militares contra Cuba

El Departamento de Defensa no ha confirmado planes de intervención

No existe un comunicado oficial respaldando esa declaración

El comentario llega en medio de tensiones entre Washington y La Habana

Las declaraciones aparecen en un momento de elevada tensión política entre Estados Unidos y Cuba.

En las últimas semanas han coincidido:

Nuevas sanciones estadounidenses

Procesos judiciales relacionados con funcionarios cubanos

Debates sobre seguridad regional

Incremento de la presión diplomática

Sin embargo, las tensiones diplomáticas y las sanciones no equivalen automáticamente a una decisión militar.

La gobernadora defendía el papel estratégico de Puerto Rico

Según el contexto de la entrevista, González utilizó el ejemplo para reforzar su argumento de que Puerto Rico debe ser visto como un punto estratégico para la seguridad, manufactura y política regional de Estados Unidos.

La gobernadora también ha expresado anteriormente apoyo a políticas de seguridad y defensa impulsadas por Washington.