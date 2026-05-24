Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las "próximas semanas"

Declaración durante entrevista genera reacciones por referencia a Cuba
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, generó controversia tras afirmar durante una entrevista que Estados Unidos “va a tener una guerra con Cuba las próximas semanas”, en comentarios realizados dentro de un debate sobre la importancia estratégica de Puerto Rico para Washington.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista de larga duración en el programa de Molusco, donde González enumeraba distintos escenarios geopolíticos y conflictos internacionales para argumentar el papel estratégico de Puerto Rico.
La frase surgió en un contexto político, no como anuncio oficial
La gobernadora hizo la referencia mientras defendía la relevancia de Puerto Rico dentro de la política estadounidense:
“Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia (...) y vamos a tener una con Cuba las próximas semanas”.
No presentó evidencia, información oficial ni anuncios gubernamentales que respaldaran esa afirmación como una decisión militar ya tomada.
La Casa Blanca no ha anunciado operaciones militares contra Cuba
El Departamento de Defensa no ha confirmado planes de intervención
No existe un comunicado oficial respaldando esa declaración
El comentario llega en medio de tensiones entre Washington y La Habana
Las declaraciones aparecen en un momento de elevada tensión política entre Estados Unidos y Cuba.
En las últimas semanas han coincidido:
Nuevas sanciones estadounidenses
Procesos judiciales relacionados con funcionarios cubanos
Debates sobre seguridad regional
Incremento de la presión diplomática
Sin embargo, las tensiones diplomáticas y las sanciones no equivalen automáticamente a una decisión militar.
La gobernadora defendía el papel estratégico de Puerto Rico
Según el contexto de la entrevista, González utilizó el ejemplo para reforzar su argumento de que Puerto Rico debe ser visto como un punto estratégico para la seguridad, manufactura y política regional de Estados Unidos.
La gobernadora también ha expresado anteriormente apoyo a políticas de seguridad y defensa impulsadas por Washington.