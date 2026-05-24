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Cuba

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Autoridades estadounidenses investigan posibles violaciones de sanciones relacionadas con un viaje a Cuba realizado en marzo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
activistas cubanas

Investigación federal pone bajo la lupa viajes y actividades vinculadas a Cuba

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió citaciones relacionadas con una investigación sobre posibles violaciones de sanciones vinculadas a viajes y actividades realizadas en Cuba durante marzo de 2026.

La investigación incluye al comentarista político Hasan Piker y a Medea Benjamin, según reportes divulgados sobre el caso.

Las autoridades examinan si determinadas actividades pudieron implicar operaciones sujetas a restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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El foco está sobre un convoy internacional hacia Cuba

La investigación está relacionada con el denominado “Convoy Nuestra América”, una iniciativa que reunió participantes de múltiples países durante marzo.

Entre los elementos bajo revisión aparecen:

Viajes y logística

Entrega de suministros

Recaudación y financiamiento

Transacciones económicas

Posibles actividades sujetas a sanciones

Hasta el momento, las investigaciones mencionadas no constituyen acusaciones penales ni determinaciones finales.

Code Pink

Las autoridades revisan posibles transacciones restringidas

Los investigadores también analizan si algunos participantes realizaron operaciones con entidades incluidas en listas de restricciones estadounidenses.

Entre los puntos examinados:

Alojamientos utilizados durante el viaje

Entrega de bienes y materiales

Coordinación de actividades

Posibles obligaciones regulatorias

Las normas estadounidenses contienen restricciones específicas para determinadas transacciones relacionadas con Cuba.

La investigación aparece tras una pesquisa más amplia

El caso surge poco después de reportes sobre una investigación más extensa relacionada con organizaciones y actividades vinculadas a Cuba dentro de Estados Unidos.

Las autoridades también revisan:

Redes de apoyo y activismo

Campañas y estructuras organizativas

Actividades de coordinación

Posibles obligaciones bajo legislación federal

La investigación continúa y las autoridades no han anunciado conclusiones definitivas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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