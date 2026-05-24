Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

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Investigación federal pone bajo la lupa viajes y actividades vinculadas a Cuba El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió citaciones relacionadas con una investigación sobre posibles violaciones de sanciones vinculadas a viajes y actividades realizadas en Cuba durante marzo de 2026.

La investigación incluye al comentarista político Hasan Piker y a Medea Benjamin, según reportes divulgados sobre el caso.

Las autoridades examinan si determinadas actividades pudieron implicar operaciones sujetas a restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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El foco está sobre un convoy internacional hacia Cuba La investigación está relacionada con el denominado “Convoy Nuestra América”, una iniciativa que reunió participantes de múltiples países durante marzo.

Entre los elementos bajo revisión aparecen:

Viajes y logística Entrega de suministros Recaudación y financiamiento Transacciones económicas Posibles actividades sujetas a sanciones Hasta el momento, las investigaciones mencionadas no constituyen acusaciones penales ni determinaciones finales. Code Pink Las autoridades revisan posibles transacciones restringidas Los investigadores también analizan si algunos participantes realizaron operaciones con entidades incluidas en listas de restricciones estadounidenses. Entre los puntos examinados: Alojamientos utilizados durante el viaje Entrega de bienes y materiales Coordinación de actividades Posibles obligaciones regulatorias Las normas estadounidenses contienen restricciones específicas para determinadas transacciones relacionadas con Cuba. La investigación aparece tras una pesquisa más amplia El caso surge poco después de reportes sobre una investigación más extensa relacionada con organizaciones y actividades vinculadas a Cuba dentro de Estados Unidos. Las autoridades también revisan: Redes de apoyo y activismo Campañas y estructuras organizativas Actividades de coordinación Posibles obligaciones bajo legislación federal La investigación continúa y las autoridades no han anunciado conclusiones definitivas.

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