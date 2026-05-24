Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Investigación federal pone bajo la lupa viajes y actividades vinculadas a Cuba
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió citaciones relacionadas con una investigación sobre posibles violaciones de sanciones vinculadas a viajes y actividades realizadas en Cuba durante marzo de 2026.
La investigación incluye al comentarista político Hasan Piker y a Medea Benjamin, según reportes divulgados sobre el caso.
Las autoridades examinan si determinadas actividades pudieron implicar operaciones sujetas a restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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El foco está sobre un convoy internacional hacia Cuba
La investigación está relacionada con el denominado “Convoy Nuestra América”, una iniciativa que reunió participantes de múltiples países durante marzo.
Entre los elementos bajo revisión aparecen:
Viajes y logística
Entrega de suministros
Recaudación y financiamiento
Transacciones económicas
Posibles actividades sujetas a sanciones
Hasta el momento, las investigaciones mencionadas no constituyen acusaciones penales ni determinaciones finales.
Las autoridades revisan posibles transacciones restringidas
Los investigadores también analizan si algunos participantes realizaron operaciones con entidades incluidas en listas de restricciones estadounidenses.
Entre los puntos examinados:
Alojamientos utilizados durante el viaje
Entrega de bienes y materiales
Coordinación de actividades
Posibles obligaciones regulatorias
Las normas estadounidenses contienen restricciones específicas para determinadas transacciones relacionadas con Cuba.
La investigación aparece tras una pesquisa más amplia
El caso surge poco después de reportes sobre una investigación más extensa relacionada con organizaciones y actividades vinculadas a Cuba dentro de Estados Unidos.
Las autoridades también revisan:
Redes de apoyo y activismo
Campañas y estructuras organizativas
Actividades de coordinación
Posibles obligaciones bajo legislación federal
La investigación continúa y las autoridades no han anunciado conclusiones definitivas.