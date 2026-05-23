Identifican al hombre abatido cerca de la Casa Blanca: tenía antecedentes con el Servicio Secreto

Las autoridades identificaron como Nasire Best , de 21 años, al hombre que murió el sábado tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca durante un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto, en un caso que ahora incorpora nuevos antecedentes sobre su historial.

Documentos judiciales revelan que Best ya había tenido encuentros previos con el Servicio Secreto y autoridades locales antes del incidente ocurrido cerca del complejo presidencial.

Según la nueva información conocida, el joven había protagonizado situaciones anteriores que habían llamado la atención de las autoridades.

| El New York Post reveló la identidad del tirador de la Casa Blanca. Se trata de Nasire Best de 21 años, quien contaba con antecedentes criminales y que fue neutralizado de inmediato por el Servicio Secreto tras un breve y fallido intercambio de disparos. El atacante tenía… pic.twitter.com/YXnwid0aad

Entre los antecedentes mencionados aparecen:

Contactos previos con el Servicio Secreto

Internamiento involuntario en un hospital psiquiátrico

Un arresto por parte de la policía local

Declaraciones donde afirmaba ser “Jesucristo”

Los registros judiciales sugieren que existían antecedentes relacionados con salud mental antes del incidente más reciente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicksortor/status/2058353423825662078?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: The White House shooter has been identified as 21-year-old Nasire Best



"Best," which is a misleading last name, had previously attempted to INFILTRATE the White House MULTIPLE times, per USSS



He's now at the coroner's office in a bag.



Good riddance. pic.twitter.com/8J25NHoVzZ — Nick Sortor (@nicksortor) May 24, 2026

Trump estaba dentro de la Casa Blanca durante el incidente

Las autoridades confirmaron previamente que Donald Trump permanecía dentro del complejo presidencial cuando ocurrió el tiroteo.

Según la investigación preliminar:

El atacante no logró ingresar al perímetro protegido

Agentes respondieron inmediatamente

Ningún miembro del Servicio Secreto resultó herido

Un transeúnte sufrió lesiones durante el incidente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nypost/status/2058347939597074763?s=20&partner=&hide_thread=false Gunman who believed he was Jesus Christ opened fire on White House checkpoint, neutralized by Secret Service https://t.co/89znA0VR1V pic.twitter.com/i3ZUljNyih — New York Post (@nypost) May 24, 2026

FBI y Servicio Secreto mantienen la investigación abierta

Agentes del Federal Bureau of Investigation y del Servicio Secreto continúan revisando el caso para reconstruir los hechos y determinar el contexto completo del ataque.

Las autoridades investigan:

Motivos del incidente

Historial del sospechoso

Eventos previos relacionados

Posibles señales de alerta anteriores

La seguridad presidencial vuelve a quedar bajo atención

El caso vuelve a poner foco sobre los protocolos de seguridad alrededor de la Casa Blanca y la identificación temprana de individuos considerados de riesgo.

La investigación continúa mientras surgen nuevos detalles sobre el historial del atacante.