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Servicio Secreto

Identifican al hombre abatido cerca de la Casa Blanca: tenía antecedentes con el Servicio Secreto

Las autoridades identificaron al hombre abatido cerca de la Casa Blanca y revelaron antecedentes previos con el Servicio Secreto

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Nasire Best

Nuevos detalles salen a la luz tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca

Las autoridades identificaron como Nasire Best, de 21 años, al hombre que murió el sábado tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca durante un enfrentamiento con agentes del Servicio Secreto, en un caso que ahora incorpora nuevos antecedentes sobre su historial.

Documentos judiciales revelan que Best ya había tenido encuentros previos con el Servicio Secreto y autoridades locales antes del incidente ocurrido cerca del complejo presidencial.

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Registros judiciales revelan episodios previos

Según la nueva información conocida, el joven había protagonizado situaciones anteriores que habían llamado la atención de las autoridades.

Entre los antecedentes mencionados aparecen:

Contactos previos con el Servicio Secreto

Internamiento involuntario en un hospital psiquiátrico

Un arresto por parte de la policía local

Declaraciones donde afirmaba ser “Jesucristo”

Los registros judiciales sugieren que existían antecedentes relacionados con salud mental antes del incidente más reciente.

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Trump estaba dentro de la Casa Blanca durante el incidente

Las autoridades confirmaron previamente que Donald Trump permanecía dentro del complejo presidencial cuando ocurrió el tiroteo.

Según la investigación preliminar:

El atacante no logró ingresar al perímetro protegido

Agentes respondieron inmediatamente

Ningún miembro del Servicio Secreto resultó herido

Un transeúnte sufrió lesiones durante el incidente

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FBI y Servicio Secreto mantienen la investigación abierta

Agentes del Federal Bureau of Investigation y del Servicio Secreto continúan revisando el caso para reconstruir los hechos y determinar el contexto completo del ataque.

Las autoridades investigan:

Motivos del incidente

Historial del sospechoso

Eventos previos relacionados

Posibles señales de alerta anteriores

La seguridad presidencial vuelve a quedar bajo atención

El caso vuelve a poner foco sobre los protocolos de seguridad alrededor de la Casa Blanca y la identificación temprana de individuos considerados de riesgo.

La investigación continúa mientras surgen nuevos detalles sobre el historial del atacante.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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