Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

Autoridades federales estadounidenses investigan una presunta estructura de influencia relacionada con organizaciones y activistas que habrían coordinado acciones políticas y campañas públicas vinculadas a Cuba dentro de Estados Unidos, según una investigación publicada por Fox News Digital.

El reporte sostiene que la movilización de mensajes y reacciones comenzó pocas horas después de que se anunciara la acusación federal contra Raúl Castro por el caso relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

De acuerdo con la publicación, investigadores federales analizan si determinadas actividades pudieron involucrar coordinación con funcionarios cubanos.

Entre las acciones bajo revisión aparecen:

Actividades de recaudación de fondos

Delegaciones y viajes

Esfuerzos de organización política

Movilizaciones públicas y activismo social

Las investigaciones mencionadas en el reporte se encuentran en evaluación y no constituyen acusaciones formales ni determinaciones judiciales.

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Más de un centenar de grupos aparecen mencionados en el informe

La investigación periodística identificó una amplia red de organizaciones, asociaciones y plataformas de distintas áreas que supuestamente respaldan posiciones relacionadas con el gobierno cubano.

El reporte menciona estructuras vinculadas a:

Organizaciones políticas

Redes de activismo

Plataformas digitales

Grupos laborales

Proyectos académicos y comunitarios

Las autoridades examinan si algunas actividades debieron registrarse bajo disposiciones relacionadas con la representación de intereses extranjeros.

La embajada cubana rechazó las acusaciones

La representación diplomática cubana en Washington negó cualquier conducta inapropiada y afirmó que las actividades de sus funcionarios se desarrollan bajo normas internacionales aplicables a relaciones diplomáticas.

La declaración sostiene que mantener contacto con organizaciones y sectores de la sociedad civil forma parte de las funciones diplomáticas habituales.

El caso aparece en medio de una nueva etapa de tensión bilateral

La investigación surge en un contexto de aumento de tensiones entre Washington y La Habana marcado por:

Nuevas sanciones

Procesos judiciales relacionados con Cuba

Señalamientos políticos

Debates sobre seguridad y política exterior

Las autoridades estadounidenses continúan revisando si existió coordinación directa o actividades que pudieran requerir registros específicos bajo la legislación federal.

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