Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

EEUU investiga presunta red de influencia vinculada a Cuba tras acusación contra Raúl Castro
Autoridades federales estadounidenses investigan una presunta estructura de influencia relacionada con organizaciones y activistas que habrían coordinado acciones políticas y campañas públicas vinculadas a Cuba dentro de Estados Unidos, según una investigación publicada por Fox News Digital.
El reporte sostiene que la movilización de mensajes y reacciones comenzó pocas horas después de que se anunciara la acusación federal contra Raúl Castro por el caso relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
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La investigación apunta a actividades de organizaciones y campañas
De acuerdo con la publicación, investigadores federales analizan si determinadas actividades pudieron involucrar coordinación con funcionarios cubanos.
Entre las acciones bajo revisión aparecen:
Actividades de recaudación de fondos
Delegaciones y viajes
Esfuerzos de organización política
Movilizaciones públicas y activismo social
Las investigaciones mencionadas en el reporte se encuentran en evaluación y no constituyen acusaciones formales ni determinaciones judiciales.
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Más de un centenar de grupos aparecen mencionados en el informe
La investigación periodística identificó una amplia red de organizaciones, asociaciones y plataformas de distintas áreas que supuestamente respaldan posiciones relacionadas con el gobierno cubano.
El reporte menciona estructuras vinculadas a:
Organizaciones políticas
Redes de activismo
Plataformas digitales
Grupos laborales
Proyectos académicos y comunitarios
Las autoridades examinan si algunas actividades debieron registrarse bajo disposiciones relacionadas con la representación de intereses extranjeros.
La embajada cubana rechazó las acusaciones
La representación diplomática cubana en Washington negó cualquier conducta inapropiada y afirmó que las actividades de sus funcionarios se desarrollan bajo normas internacionales aplicables a relaciones diplomáticas.
La declaración sostiene que mantener contacto con organizaciones y sectores de la sociedad civil forma parte de las funciones diplomáticas habituales.
El caso aparece en medio de una nueva etapa de tensión bilateral
La investigación surge en un contexto de aumento de tensiones entre Washington y La Habana marcado por:
Nuevas sanciones
Procesos judiciales relacionados con Cuba
Señalamientos políticos
Debates sobre seguridad y política exterior
Las autoridades estadounidenses continúan revisando si existió coordinación directa o actividades que pudieran requerir registros específicos bajo la legislación federal.
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