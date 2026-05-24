Houston

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Oscar Espinosa Osoria, cubano de 38 años, murió tras un tiroteo en Houston; autoridades buscan al sospechoso.

Por Redacción América Noticias Miami
cubano Houston

Crimen sacude a la comunidad cubana en Houston

Un inmigrante cubano identificado como Oscar Espinosa Osoria, de 38 años y natural de Guantánamo, murió tras recibir múltiples disparos en un estacionamiento de Houston, Texas, en un caso que ahora es investigado por las autoridades locales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de mayo en un centro comercial ubicado sobre Richmond Avenue, donde agentes encontraron a la víctima inconsciente con heridas de bala.

Tragico incidente en Houston deja sin vida a Oscar Osorio. Las autoridades buscan a Emilin Fu

Paramédicos acudieron al lugar, pero declararon su fallecimiento en la escena.

Autoridades identifican a sospechoso de asesinato

La investigación permitió identificar como principal sospechoso a Emilio Fuentes Cuéllar, de 45 años y también de origen cubano.

Según información oficial:

Fue acusado formalmente de asesinato

Continúa prófugo

Las autoridades difundieron su fotografía

Solicitan ayuda pública para localizarlo

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no han confirmado un arresto.

Víctima y sospechoso se conocían previamente

Familiares de la víctima indicaron a medios locales que ambos hombres eran originarios de Guantánamo y aparentemente se conocían desde antes.

Las investigaciones también incluyen:

Grabaciones de cámaras de vigilancia

Videos difundidos en redes sociales

Entrevistas a familiares y testigos

Reconstrucción de los hechos

Familia recuerda a la víctima

Las hermanas de Espinosa Osoria describieron a la víctima como una persona alegre y servicial.

Una de ellas expresó:

“Nadie es perfecto y tenía defectos, pero no era para morir así”.

Mientras tanto, familiares y allegados realizaron homenajes en Cuba para recordar su vida.

Ofrecen recompensa por información

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información que pueda ayudar a localizar al sospechoso comunicarse con la División de Homicidios de Houston o con Crime Stoppers.

Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta 5,000 dólares por información que conduzca a su captura.

