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Mijaín López

Mijaín López y Yoel Romero se reencuentran tras 20 años y desatan reacciones entre cubanos

El histórico reencuentro entre Mijaín López y Yoel Romero en Rusia provocó reacciones por sus trayectorias opuestas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Mijaín López

Dos figuras cubanas vuelven a encontrarse tras décadas de caminos distintos

Mijaín López y Yoel Romero protagonizaron un inesperado reencuentro en Daguestán, Rusia, aproximadamente veinte años después de compartir entrenamientos y competencias dentro del sistema deportivo cubano.

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Fue el propio Mijaín quien anunció el encuentro mediante publicaciones en redes sociales acompañadas por videos junto a Romero:

“Hoy después de 20 años con mi hermano, El Soldado de Dios, Yoel Romero”.

La escena ocurrió durante el evento de lucha por equipos “Daguestán contra Osetia del Norte”, celebrado en el Complejo Deportivo Ali Aliyev de la ciudad de Kaspiysk.

Dos carreras que tomaron caminos completamente distintos

Aunque ambos nacieron en Pinar del Río y compartieron una etapa dentro del deporte cubano, sus trayectorias posteriores siguieron rumbos muy diferentes.

Mijaín López:

Cinco veces campeón olímpico

Referente histórico de la lucha grecorromana

Permaneció compitiendo por Cuba

Considerado una leyenda del deporte olímpico

Yoel Romero:

Emigró fuera de Cuba

Construyó carrera internacional en MMA

Compitió en UFC, Bellator y PFL

Es conocido mundialmente como “Soldado de Dios”

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El abrazo generó una ola de reacciones

El encuentro provocó numerosas respuestas entre cubanos dentro y fuera de la isla.

La imagen del abrazo entre ambos atletas generó comentarios por representar el reencuentro entre dos figuras que desarrollaron visiones y experiencias distintas fuera y dentro de Cuba.

Entre las reacciones destacó la del actor Liester Ledesma, quien escribió:

“Si dos cubanos que piensan distinto no pueden fundirse en un abrazo, no estamos listos para reconstruir un nuevo país”.

El reencuentro ocurrió en uno de los grandes escenarios mundiales de lucha

El evento reunió importantes figuras internacionales de este deporte.

Entre los asistentes estuvieron:

Abdulrashid Sadulaev

Islam Makhachev

Campeones mundiales y olímpicos de diferentes categorías

El reencuentro entre Mijaín López y Yoel Romero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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