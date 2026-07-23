TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

Un hombre murió este jueves después de recibir varios disparos en plena vía pública frente al bar Mai Mai, ubicado en el municipio de Colón, provincia de Matanzas. Horas después, fuentes vinculadas con las autoridades cubanas identificaron al presunto autor y confirmaron su detención.

La víctima fue identificada por familiares y conocidos únicamente como Michael , popularmente conocido por el apodo de “Nariz partida” . Los primeros testimonios difundidos en las redes sociales indicaron que recibió al menos un disparo en la cabeza y murió como consecuencia de las heridas.

El crimen se produjo alrededor del mediodía en la calle Martí, esquina con América, frente al bar Mai Mai, una zona concurrida del municipio matancero.

Testigos citados en las redes sociales aseguraron que escucharon las detonaciones y observaron la conmoción provocada por el ataque. Una residente afirmó que el incidente ocurrió a pocos metros de su vivienda, mientras otra persona aseguró que pasaba por el lugar cuando se produjeron los disparos.

Las imágenes difundidas desde Colón mostraron presencia de vecinos y movimientos en los alrededores del establecimiento después del hecho.

Una actualización divulgada por el perfil oficialista Con Todos La Victoria , utilizado para publicar informaciones relacionadas con el Ministerio del Interior, identificó al detenido como Alain Guadarrama Torres .

La página aseguró que el hombre fue localizado y puesto bajo custodia durante la misma jornada. En casos anteriores, ese perfil ha divulgado identidades y detenciones relacionadas con investigaciones criminales del MININT, aunque sus publicaciones no sustituyen un comunicado policial formal ni una resolución judicial.

Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades cubanas no habían divulgado públicamente información sobre los cargos que enfrentaría Guadarrama Torres, su edad, sus antecedentes o el lugar donde permanece detenido.

La versión oficialista habla de dos disparos con un revólver

Según la versión publicada por el perfil vinculado al MININT, el acusado y la víctima mantenían conflictos personales anteriores y coincidieron en la vía pública.

Durante el enfrentamiento, Guadarrama Torres presuntamente sacó un revólver Smith & Wesson y realizó dos disparos contra Michael, causándole heridas mortales.

La página describió a los dos involucrados de manera despectiva y presentó el crimen como el desenlace de antiguos “roces personales”. No explicó la naturaleza de esos conflictos ni aportó información sobre las pruebas recuperadas durante el arresto.

El arma mencionada tampoco ha sido mostrada públicamente ni existe confirmación independiente sobre su ocupación.

Dos versiones diferentes sobre cómo comenzó el ataque

Los reportes iniciales señalaron que un automóvil de turismo blanco llegó frente al bar y que una persona disparó contra la víctima desde el vehículo antes de escapar.

Posteriormente, la versión vinculada con las autoridades describió un enfrentamiento directo entre los dos hombres y sostuvo que el presunto agresor sacó el revólver en plena calle.

La primera información también mencionaba a varios implicados que habrían abandonado el lugar en el automóvil, mientras la actualización posterior identificó solamente a Guadarrama Torres como presunto responsable.

Estas diferencias mantienen sin aclarar si existieron otras personas involucradas, si el ataque fue cometido desde el vehículo o si el automóvil fue utilizado únicamente para escapar.

Vecinos aseguraron que el acusado se entregó

Antes de que se divulgara la identidad del sospechoso, varias personas escribieron en las redes sociales que el presunto atacante ya se encontraba detenido.

Una usuaria afirmó que el hombre estaba “tras las rejas”, mientras otra aseguró que se había entregado a las autoridades. Esas publicaciones coincidieron con la posterior información sobre el arresto, pero no detallaron dónde ni en qué circunstancias ocurrió.

La Policía tampoco ha confirmado si el acusado se presentó voluntariamente, fue localizado mediante una investigación o resultó capturado durante un operativo.

Familiares y amigos lamentaron la muerte de Michael

Personas cercanas a la víctima expresaron su dolor en las redes sociales y exigieron que los responsables sean procesados.

Michael residía, según conocidos, en las inmediaciones del edificio 14 de Colón. Algunos allegados lo describieron como una persona apreciada dentro de su comunidad.

Uno de sus conocidos pidió que “todo el peso de la ley” recayera sobre quienes participaron en el crimen.

El nombre completo, la edad y la ocupación de la víctima no habían sido confirmados públicamente hasta el momento.

Rumores sobre el supuesto móvil circulan en redes sociales

En los comentarios relacionados con el caso, algunas personas atribuyeron el enfrentamiento a una supuesta ofensa o “falta de respeto” previa.

Ninguna de esas versiones estuvo acompañada por pruebas, detalles verificables o declaraciones oficiales. Tampoco justifican ni reducen la gravedad de un ataque que terminó con la muerte de una persona.

Será responsabilidad de los investigadores determinar el origen del conflicto, reconstruir los movimientos de los involucrados y comprobar si el crimen fue planificado o se produjo durante una discusión.

Qué falta por esclarecer sobre el asesinato

Pese a la detención anunciada, numerosas preguntas continúan sin respuesta:

La identidad completa y la edad de la víctima.

El motivo exacto del enfrentamiento.

Si existían conflictos anteriores entre los involucrados.

Si el arma fue recuperada por la Policía.

Si otras personas participaron en el ataque o en la fuga.

La relación del automóvil blanco con el crimen.

Los cargos que presentará la Fiscalía contra el detenido.

Guadarrama Torres debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra. Las autoridades deberán demostrar ante un tribunal su participación y responsabilidad penal.

El crimen vuelve a generar alarma por la violencia en Matanzas

El asesinato ocurre después de otros hechos violentos registrados recientemente en municipios de Matanzas.

En junio, dos hombres fueron detenidos en Cárdenas por el asesinato de un joven dentro de un policlínico de Jovellanos. Según la versión divulgada entonces, los agresores atacaron nuevamente a la víctima cuando ya recibía atención médica.

En diciembre de 2025, otros dos sospechosos fueron arrestados por la muerte de un adolescente de 17 años en el propio municipio de Colón.

El nuevo tiroteo frente al bar Mai Mai ha provocado preocupación entre los residentes, que reclaman una investigación transparente y respuestas oficiales sobre el aumento de los delitos violentos en la provincia.