EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de sanciones contra estructuras económicas del régimen cubano, con medidas dirigidas a empresas vinculadas con el petróleo, la importación de gas, las finanzas, el transporte marítimo y las misiones médicas internacionales.

El Departamento de Estado designó a nueve entidades y dos funcionarios , mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— actualizó su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Todas las incorporaciones relacionadas con Cuba fueron realizadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026.

El núcleo energético de las nuevas medidas está compuesto por el Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. —CEINPET— , la Empresa de Energía S.A. —ENERSA— y EINARBO S.A.

Según la ficha informativa del Departamento de Estado, CEINPET funciona como brazo de investigación y desarrollo de Unión Cuba-Petróleo —CUPET— y participa en actividades de exploración petrolera y estudios sobre el futuro energético del país.

ENERSA fue identificada como importadora de gas, gas licuado y lubricantes. EINARBO desarrolla una actividad similar y, según Washington, obtiene esos productos principalmente de México e India.

La designación de CEINPET amplía la presión sobre la cadena estatal cubana de combustibles.

OFAC había incluido a CUPET en la lista SDN el pasado 11 de junio. La nueva acción alcanza ahora a una empresa vinculada con la investigación, exploración y desarrollo tecnológico del sector petrolero controlado por el Estado.

La Orden Ejecutiva 14404 permite sancionar a personas o compañías que operen en sectores como la energía, la defensa, la minería, los servicios financieros y la seguridad dentro de la economía cubana.

Estados Unidos denuncia una maniobra alrededor del Puerto de Mariel

La segunda parte del paquete está dirigida a lo que Washington describe como una red de evasión de sanciones vinculada con el conglomerado militar GAESA.

El Departamento de Estado sancionó a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A. por considerar que pertenece, está controlada o actúa directa o indirectamente en nombre de GAESA.

Washington sostiene que esa empresa transfirió el Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A. a mediados de junio con el objetivo de proteger la operación portuaria de las restricciones estadounidenses. La afirmación forma parte de la evaluación oficial del Gobierno de Estados Unidos y no de una resolución judicial independiente.

Coral Marítima quedó sancionada por su vínculo con GEMAR

Coral Marítima también fue incorporada a la lista SDN. OFAC la identifica como una compañía dedicada al transporte marítimo y costero de mercancías, vinculada con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario —GEMAR—.

El Departamento de Estado sostiene que GAESA utilizó la Terminal de Contenedores de Mariel para transferir la operación portuaria a Coral Marítima después de las sanciones anteriores.

GEMAR había sido sancionada el 13 de julio. OFAC concedió posteriormente un período limitado, hasta el 12 de agosto, para que determinadas personas y entidades no estadounidenses desmontaran operaciones existentes con esa empresa y sus subsidiarias.

CEIBA Investments y ORBIT entran en la lista negra

La ofensiva también alcanzó a CEIBA Investments Limited, una firma registrada en Guernsey y relacionada con inversiones inmobiliarias en Cuba.

Según el Departamento de Estado, una filial panameña de CEIBA asumió la propiedad completa de una antigua empresa conjunta de GAESA después de que el conglomerado militar fuera sancionado. CEIBA fue designada por operar dentro del sector financiero cubano.

La otra entidad sancionada es ORBIT S.A., procesadora de remesas que Washington considera “casi con certeza” controlada por GAESA. La formulación refleja una conclusión de las autoridades estadounidenses y no una vinculación reconocida públicamente por la compañía.

OFAC emitió licencias especiales para cerrar inversiones en CEIBA

Junto con las designaciones, OFAC publicó tres licencias generales relacionadas con Cuba.

La Licencia General 2 autoriza determinadas operaciones necesarias para desmontar negocios existentes con CEIBA Investments. La Licencia General 3 permite ciertas transferencias o desinversiones relacionadas con acciones, deuda y contratos derivados de esa compañía.

La Licencia General 4 autoriza transacciones necesarias para el funcionamiento oficial de embajadas y consulados de terceros países establecidos en Cuba.

Las misiones médicas cubanas también quedaron bajo sanciones

El tercer eje de la ofensiva alcanza al programa estatal de servicios médicos en el extranjero.

Estados Unidos designó a:

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. —CSMC—

Unidad Central de Cooperación Médica —UCCM—

José Ángel Portal Miranda , ministro de Salud Pública

, ministro de Salud Pública Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM

Washington describe a CSMC como la empresa estatal que comercializa las misiones médicas y sostiene que esos servicios constituyen una de las principales fuentes de divisas del Gobierno cubano. La UCCM es la entidad responsable de reclutar profesionales para trabajar en el exterior.

EEUU acusa al régimen de retener hasta el 95% de los salarios

El Departamento de Estado reiteró su acusación de que las autoridades cubanas utilizan leyes coercitivas y las precarias condiciones económicas de los trabajadores para obligarlos a incorporarse o permanecer en los programas laborales internacionales.

Según Washington, el Estado cubano retiene entre el 50% y el 95% de los pagos realizados por los países receptores y mantiene a decenas de miles de profesionales desplegados en más de 50 naciones.

Estas afirmaciones forman parte del diagnóstico del Departamento de Estado y han sido rechazadas reiteradamente por La Habana, que presenta las misiones como programas de cooperación sanitaria internacional.

Qué implican las sanciones para las empresas y los funcionarios

Los bienes y derechos sobre bienes de las personas sancionadas que estén en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

La prohibición también se extiende a empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en al menos un 50% de una o varias personas bloqueadas.

Los ciudadanos y compañías estadounidenses no pueden realizar transacciones con los designados, salvo que exista una exención o una licencia general o específica de OFAC.

Bancos y compañías extranjeras también enfrentan riesgos

La Orden Ejecutiva 14404 autoriza sanciones contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas en beneficio de personas bloqueadas.

Marco Rubio advirtió que las compañías, patrocinadores o bancos que continúen prestando servicios o conservando fondos de los designados podrían exponerse a sanciones estadounidenses y deberían suspender esas actividades.

Esto no significa que toda operación extranjera genere automáticamente una sanción. El Gobierno estadounidense debe evaluar las transacciones y adoptar una determinación específica, pero la advertencia aumenta considerablemente el riesgo financiero para bancos, aseguradoras, navieras e intermediarios.

Una nueva fase de presión contra las fuentes de ingresos de Cuba

La acción del 23 de julio se suma a varias rondas ejecutadas desde mayo.

Washington sancionó directamente a GAESA el 7 de mayo, a CUPET el 11 de junio y a Almacenes Universales y otras estructuras de generación de ingresos el 23 de junio. El 13 de julio incorporó a GEMAR y a otras entidades estatales.

En la práctica, la secuencia muestra una estrategia dirigida no solo contra una empresa específica, sino contra las compañías, filiales e intermediarios que permiten mover combustibles, mercancías, inversiones, remesas y pagos internacionales.

La nueva ronda extiende así el cerco desde CUPET hacia su estructura técnica, desde GAESA hacia sociedades vinculadas con Mariel y desde el Ministerio de Salud hacia los organismos que administran las misiones médicas.