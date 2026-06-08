Llega a Cuba barco con ayuda humanitaria de México y Belice

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La carga forma parte de más de una docena de envíos realizados por varios países desde inicios de año para aliviar la crisis que Cuba atraviesa desde hace cinco años y que se agravó luego de que en enero el presidente Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a los países que envíen crudo a la isla.

“Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles”, expresó en su cuenta de X el presidente Miguel Díaz-Canel.

El barco arribó el domingo al puerto de La Habana. Medios de prensa oficiales indicaron que la carga llegó a bordo del buque Asian Katra y fue recibida por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez

Países como España, México, Brasil y Uruguay y organizaciones civiles de todas las latitudes han enviado toneladas de alimentos como arroz, frijoles, aceite y productos de aseo o insumos médicos de emergencia en estos meses.

El canciller Bruno Rodríguez expresó también su agradecimiento a México por el envío y en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Este gesto de hermandad tiene un significado inmenso para el pueblo cubano, que resiste heroicamente frente al brutal cerco energético, el recrudecimiento extremo del bloqueo y la amenaza militar del gobierno de Estados Unidos”, expresó el canciller.

Por otra parte, la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia informó que el viernes zarpó hacia Cuba por orden del mandatario Gustavo Petro un barco con suministros, incluidos alimentos, procedentes de ese país. FUENTE: AP

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