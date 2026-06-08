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Llega a Cuba barco con ayuda humanitaria de México y Belice

LA HABANA (AP) — Un barco cargado con 1.700 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad procedente de México y Belice atracó en el puerto capitalino de Cuba, informaron el lunes las autoridades de la isla.

La carga forma parte de más de una docena de envíos realizados por varios países desde inicios de año para aliviar la crisis que Cuba atraviesa desde hace cinco años y que se agravó luego de que en enero el presidente Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a los países que envíen crudo a la isla.

“Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles”, expresó en su cuenta de X el presidente Miguel Díaz-Canel.

El barco arribó el domingo al puerto de La Habana. Medios de prensa oficiales indicaron que la carga llegó a bordo del buque Asian Katra y fue recibida por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez

Países como España, México, Brasil y Uruguay y organizaciones civiles de todas las latitudes han enviado toneladas de alimentos como arroz, frijoles, aceite y productos de aseo o insumos médicos de emergencia en estos meses.

“Este gesto de hermandad tiene un significado inmenso para el pueblo cubano, que resiste heroicamente frente al brutal cerco energético, el recrudecimiento extremo del bloqueo y la amenaza militar del gobierno de Estados Unidos”, expresó el canciller.

Por otra parte, la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia informó que el viernes zarpó hacia Cuba por orden del mandatario Gustavo Petro un barco con suministros, incluidos alimentos, procedentes de ese país.

FUENTE: AP

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