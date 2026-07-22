TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , afirmó que el objetivo de Washington es avanzar hacia una Cuba donde la población pueda vivir con prosperidad, seguridad y mejores oportunidades, y no provocar deliberadamente un colapso económico ni recurrir de manera inmediata a una intervención militar.

Durante declaraciones difundidas este miércoles, Rubio volvió a calificar a Cuba como un “Estado fallido” y responsabilizó al régimen de La Habana por la profunda crisis económica, energética, migratoria y social que atraviesa la isla.

Aunque evitó establecer un calendario para un eventual cambio político, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la situación no puede permanecer indefinidamente sin respuesta.

“Tendremos que hacer algo”, sostuvo, sin precisar qué nuevas medidas podría adoptar la administración de Donald Trump.

El secretario de Estado aseguró que Washington no busca castigar a la población ni aumentar deliberadamente su sufrimiento.

Según explicó, la aspiración estadounidense es que los cubanos puedan disfrutar de libertades económicas, seguridad y condiciones de vida similares a las existentes en otros países del Caribe y del continente.

Rubio ya había señalado anteriormente que el statu quo cubano era insostenible y que Estados Unidos estaría dispuesto a colaborar si las autoridades permitieran reformas económicas y políticas profundas. También ha defendido que la opción preferida de la Casa Blanca es una salida negociada y diplomática, aunque sin descartar medidas necesarias para proteger la seguridad nacional.

“Desearía que fuera mañana, porque el pueblo cubano lo merece”, afirmó ahora al ser interrogado sobre cuánto podría tardar una transformación de la isla.

Sin embargo, reconoció que la política internacional no funciona como una serie de televisión en la que todos los conflictos quedan resueltos en pocos episodios.

“Es un Estado fallido”: el diagnóstico de Washington sobre Cuba

Rubio describió la situación cubana en términos contundentes.

“Es un Estado fallido. Es un Estado fallido”, repitió al referirse al deterioro de la economía, la infraestructura eléctrica, el suministro de alimentos y la capacidad institucional del país.

El funcionario considera que la crisis no puede atribuirse únicamente a las sanciones de Estados Unidos. Según su evaluación, el principal problema es un modelo económico centralizado que no genera suficiente producción, impide el crecimiento del sector privado y concentra los recursos en estructuras controladas por el Estado y los militares.

En anteriores declaraciones oficiales, Rubio afirmó que Cuba atraviesa uno de los peores escenarios económicos desde 1959 y señaló directamente la “mala administración”, la “ineptitud” y el fracaso del modelo vigente.

El petróleo venezolano y la acusación contra el régimen cubano

El secretario de Estado vinculó el agravamiento de la crisis energética con la pérdida del petróleo subsidiado que Cuba recibía de Venezuela.

Rubio sostuvo que el régimen cubano revendía alrededor del 60% del crudo venezolano en el mercado internacional para obtener efectivo, en lugar de destinarlo completamente a la generación eléctrica, el transporte o las necesidades de la población.

“Tomaban cerca del 60% del petróleo gratuito y lo revendían por dinero en efectivo”, aseguró.

La afirmación ya había sido formulada públicamente por Rubio durante una comparecencia en la Casa Blanca, cuando declaró que una parte considerable del petróleo venezolano nunca llegaba a beneficiar directamente a los cubanos.

El secretario sostuvo que esos ingresos terminaban financiando al aparato estatal y a empresas administradas por los militares, mientras la red eléctrica se deterioraba y los apagones se prolongaban durante horas.

Rubio acusa a los gobernantes cubanos de temer a la prosperidad

El funcionario afirmó que las autoridades de La Habana no han permitido el desarrollo de una economía privada verdaderamente independiente porque perderían capacidad de control sobre la población.

Según Rubio, el régimen teme que los ciudadanos puedan generar sus propios ingresos, alimentar a sus familias y prosperar sin depender de las instituciones estatales.

El secretario ha defendido que cualquier apertura debe favorecer directamente a emprendedores y empresas privadas que no estén vinculadas con el Gobierno, las Fuerzas Armadas o el conglomerado empresarial GAESA.

También advirtió que las licencias estadounidenses podrían ser canceladas si las autoridades descubren que recursos enviados al sector privado terminan desviados hacia empresas militares o estatales.

El éxodo cubano como evidencia del fracaso

Rubio señaló que Cuba ha perdido aproximadamente el 15% de su población desde 2021 debido al éxodo migratorio.

Para el secretario de Estado, la salida masiva de jóvenes, profesionales y familias enteras demuestra que el sistema no ofrece oportunidades suficientes ni confianza en el futuro.

“Ese no es un sistema que funciona. Es un sistema que está colapsando”, afirmó anteriormente durante una comparecencia oficial.

El fenómeno migratorio preocupa además a Washington por la cercanía de Cuba con Florida y por el riesgo de que un deterioro mayor desencadene una nueva salida marítima masiva hacia Estados Unidos.

Rubio recordó que la isla se encuentra a unas 90 millas de las costas estadounidenses y sostuvo que una crisis descontrolada tendría consecuencias directas para la seguridad regional.

Estados Unidos inicia el envío de USD 100 millones en ayuda

Las declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos iniciara el envío del paquete humanitario de USD 100 millones anunciado para atender las necesidades de la población cubana.

El primer avión salió de Miami el martes 21 de julio con alimentos y artículos de higiene destinados inicialmente a unas 700 familias. La carga fue gestionada por Catholic Relief Services y será distribuida por organizaciones católicas dentro de Cuba, sin ser entregada directamente al Gobierno.

El cargamento contenía aproximadamente 18 toneladas de suministros, entre ellos módulos de alimentos y productos de aseo.

Washington sostiene que el mecanismo busca impedir la apropiación política, el desvío o la comercialización de la asistencia.

Catholic Relief Services y Cáritas distribuirán los productos

Catholic Relief Services trabaja en la isla mediante Cáritas Cuba y las redes locales de la Iglesia católica.

La organización mantiene programas en las diócesis cubanas y cuenta con una extensa red de voluntarios que distribuye alimentos, materiales de higiene, equipos para tratar agua y otros recursos de emergencia.

CRS abrió además un proceso para adquirir alrededor de 10.700 módulos de alimentos y 2.800 kits de higiene, incluyendo los servicios de preparación y transporte de los paquetes.

El primer vuelo forma parte de una operación más amplia que será ejecutada mediante diferentes entregas. Los USD 100 millones no corresponden al valor de un solo cargamento.

Rubio descarta fijar una fecha para el cambio político

El secretario de Estado evitó prometer que una transformación política en Cuba ocurrirá durante un período específico.

Afirmó que Estados Unidos puede aplicar presión, ofrecer ayuda y mantener contactos diplomáticos, pero reconoció que el desenlace dependerá también de las decisiones que adopten quienes gobiernan la isla.

Rubio ha declarado que Washington está dispuesto a escuchar a funcionarios cubanos que presenten propuestas concretas de apertura o reforma, pero advirtió que las palabras deberán estar acompañadas por acciones verificables.

El funcionario insistió en que los actuales dirigentes “no quieren” implementar los cambios necesarios y que su prioridad continúa siendo preservar el control político.

La Orden Ejecutiva 14404 amplió las sanciones

La estrategia de presión se fortaleció el 1 de mayo, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404.

La disposición amplió las facultades para bloquear bienes y sancionar a personas, compañías y entidades extranjeras que apoyen al Gobierno cubano, participen en sectores estratégicos o faciliten operaciones importantes para estructuras sancionadas.

La Casa Blanca presentó la medida como una respuesta a la represión interna, la corrupción y las relaciones de La Habana con actores considerados hostiles para la seguridad estadounidense.

Washington ha mantenido excepciones y mecanismos destinados a respaldar al sector privado, las telecomunicaciones y determinadas operaciones humanitarias.

Una promesa sin calendario ni plan de transición detallado

Rubio presentó como objetivo una Cuba estable, segura, económicamente productiva y con mayores libertades para sus ciudadanos.

Sin embargo, no explicó qué significa exactamente que Washington “tendrá que hacer algo”, ni anunció nuevas sanciones, negociaciones formales o acciones militares.

Su mensaje combina tres componentes: presión económica contra las estructuras estatales y militares, ayuda humanitaria distribuida sin intermediación gubernamental y disposición a escuchar propuestas de cambio.

La administración Trump sostiene que no pretende provocar el sufrimiento del pueblo cubano, pero considera inaceptable permitir que un Estado en crisis, aliado de adversarios estadounidenses y situado a 90 millas de Florida, continúe deteriorándose sin una respuesta de Washington.