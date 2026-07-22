Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Un hombre cubano de 32 años fue arrestado en Hialeah y acusado de intento de asesinato premeditado y agresión en un contexto de violencia doméstica, después de que su pareja denunciara que la golpeó y trató de dispararle en la cabeza durante una discusión.

El detenido fue identificado como Alian Sabala Argüelles , residente en Miami. De acuerdo con el afidávit de arresto citado por Telemundo 51, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 22 de junio, aunque el sospechoso no fue localizado y detenido hasta el 20 de julio.

La víctima declaró que mantenía una relación de aproximadamente seis años con Sabala Argüelles y que la disputa comenzó cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando le comunicó que quería poner fin al vínculo.

Según su testimonio, el hombre reaccionó violentamente y comenzó a golpearla en repetidas ocasiones con los puños.

La mujer aseguró que el acusado sacó posteriormente una pistola negra, colocó el cañón sobre su cabeza y haló el gatillo. El disparo no llegó a producirse porque un cartucho quedó atascado en el puerto de expulsión del arma, según la descripción incluida en el documento policial.

La presunta falla mecánica resultó decisiva para que la mujer pudiera salir con vida del apartamento.

Mientras Sabala Argüelles intentaba corregir el problema del arma, la víctima logró defenderse, escapar del inmueble y correr hasta el apartamento de su abuela, situado a pocas puertas de distancia.

“Gracias a Dios que el arma falló”, declaró Eddy Rodríguez, portavoz de la Policía de Hialeah, al referirse al momento que permitió la huida.

Una amiga la trasladó desde Hialeah hasta Ocala

Después del incidente, una amiga recogió a la mujer y la llevó hasta Ocala para alejarla del acusado.

La testigo aseguró a los investigadores que observó moretones recientes en distintas partes del cuerpo de la víctima. También describió a la mujer como desesperada y atemorizada ante la posibilidad de ser localizada nuevamente.

Según la investigación, Sabala Argüelles consiguió encontrarla posteriormente en Ocala y habría intentado obligarla a subir a un vehículo mientras la amenazaba con una pistola. Ese segundo incidente también habría sido denunciado ante las autoridades locales.

La víctima dijo que tenía miedo de acudir a la Policía

La mujer explicó a los detectives que soportó durante un tiempo el presunto abuso porque temía pedir ayuda a las autoridades.

El portavoz de la Policía de Hialeah aprovechó el caso para recordar que los agentes locales se encargan de proteger a las víctimas y no de aplicar las leyes federales de inmigración.

Rodríguez pidió a las personas inmigrantes que denuncien cualquier situación de violencia doméstica sin permitir que el temor relacionado con su estatus migratorio las mantenga expuestas a nuevos ataques.

Un lector de matrículas permitió localizar al sospechoso

La búsqueda terminó el 20 de julio, cuando un lector automático de matrículas detectó en Hialeah un Hyundai Tucson relacionado con Sabala Argüelles.

Los agentes localizaron el vehículo, confirmaron la identidad del conductor y procedieron a su arresto.

Durante el registro, la Policía reportó haber encontrado una pistola morada y negra cargada con ocho balas. Al comprobar el número de serie, los oficiales determinaron que el arma figuraba como perdida en los registros policiales.

Las autoridades no han informado públicamente si esa pistola fue la misma que habría fallado durante el incidente del 22 de junio. Esa comparación dependerá de las pruebas forenses y del desarrollo de la investigación.

El acusado negó haber golpeado o amenazado a la mujer

Sabala Argüelles fue trasladado a la sede del Departamento de Policía de Hialeah para ser interrogado.

Según el reporte, negó haber golpeado a su pareja y también rechazó haberle colocado un arma de fuego en la cabeza.

Posteriormente fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, conocido como TGK. Telemundo 51 informó que permanece detenido sin derecho a fianza y que tiene una fecha judicial prevista para el 10 de agosto.

Videos de las lesiones forman parte de la investigación

El caso se apoya en las declaraciones de la víctima, el testimonio de la amiga que la trasladó a Ocala y varios videos que muestran las lesiones sufridas por la mujer.

Las autoridades deberán determinar si las pruebas físicas, las grabaciones, el arma recuperada y los testimonios respaldan los cargos presentados.

Sabala Argüelles enfrenta acusaciones graves, pero todavía no ha sido declarado culpable. Los señalamientos contenidos en el afidávit deberán ser probados por la Fiscalía ante un tribunal.

Otro grave caso de violencia doméstica en Miami-Dade

El arresto se conoce semanas después de otro violento ataque contra una mujer en Miami-Dade.

Leisnier Mauri García fue acusado de apuñalar 34 veces a su pareja después de que ella expresara su intención de terminar la relación. La víctima, Heydi Morales, sobrevivió y aseguró que su hijo la ayudó a contener el sangrado y llamar a la Policía.

Ambos casos muestran el peligro que puede surgir cuando una víctima intenta separarse de una pareja presuntamente violenta. No existe, sin embargo, ninguna base para relacionar estos delitos con la nacionalidad de los acusados: la violencia doméstica afecta a comunidades de todos los orígenes.

Dónde pueden pedir ayuda las víctimas en Miami-Dade

Las personas que se encuentren en peligro inmediato deben llamar al 911.

Miami-Dade mantiene una línea para víctimas de violencia doméstica disponible las 24 horas en el 305-679-0303, que también recibe mensajes de texto. La línea estatal de Florida es el 1-800-500-1119 y la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica atiende en el 1-800-799-7233.