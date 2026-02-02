Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

El avance de un frente frío por gran parte de Cuba provocó inundaciones costeras severas este fin de semana, con impacto directo en el Malecón de La Habana , donde el mar superó el muro y penetró varias cuadras hacia el interior de la ciudad.

De acuerdo con reportes oficiales, olas de hasta cuatro metros y rachas de viento de hasta 72 km/h azotaron el litoral norte durante la madrugada del domingo, generando marejadas peligrosas y afectaciones en barrios bajos de la capital.

Las autoridades activaron evacuaciones preventivas en zonas vulnerables, aunque no se precisó el número de personas resguardadas. Muchos vecinos se trasladaron por cuenta propia a casas de familiares o conocidos.

Una mujer camina por una calle inundada el domingo 1 de febrero de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Para evitar accidentes , se interrumpieron servicios como agua, gas y electricidad en sectores de Habana Vieja, Centro Habana, Plaza y Playa , colindantes con el mar.

Un recorrido de The Associated Press constató la presencia de equipos de salvamento, Cruz Roja y maquinaria pesada , retirando vehículos atrapados y asistiendo a residentes en calles cercanas al Malecón.

“El mar comenzó a entrar alrededor de las 9:00 p. m. del sábado y ya de madrugada avanzó hasta Quinta Avenida , unas cuatro cuadras tierra adentro”, relató Dany Capote , vecino del Vedado. “La noche fue horrible; temí que el viento derribara la puerta”.

frente frio Cuba I

Llamado a proteger bienes

Activistas de la Defensa Civil recorrieron los barrios con altavoces instando a asegurar enseres y subir pertenencias a pisos altos. Numerosos residentes adoptaron estas medidas a la espera de que mejore el tiempo.

Pronóstico: marejadas persistentes en la costa norte

Screenshot 2026-02-02 at 10.27.33AM

El Instituto de Meteorología de Cuba advirtió que continuarán las marejadas en toda la costa norte, con riesgo para embarcaciones menores y posibles inundaciones en áreas bajas o con drenaje deficiente.

El meteorólogo Raydel Ruisanchez precisó que se trata del octavo frente frío de la temporada invernal 2026, con descenso notable de temperaturas para los estándares del país, que se extenderá a todo el territorio.