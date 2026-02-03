OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

La Casa Blanca aguarda las excarcelaciones de presos políticos en Cuba, que deberán empezar mañana miércoles, mientras La Habana -convertida en el camarote de los hermanos Marx- intenta maximizar posiciones de cara al diálogo bilateral, que iniciará el desmontaje gradual del castrismo.

Hasta el momento, se desconoce la cifra de presos que serán liberados, si saldrán todos de golpe o por cuotas y cuál figura jurídica usarán para vestir el primer gesto de buena voluntad hacia Washington , la Unión Europea y el Vaticano.

Familiares de presos políticos han recibido, desde mediados de la semana pasada, señales de las autoridades y de los propios reos, confirmando que su excarcelación está cerca; mientras que una fuente del Ministerio de Justicia indicó que el 4 de febrero se iniciaría la liberación.

A la espera de que comiencen las liberaciones, Washington tiene dos prioridades con respecto a Cuba, que no haya un colapso humanitario, que provoque una estampida migratoria, y evitar errores como los de la administración Bush II en Iraq, tras la caída de Sadam Husein, que desató una ola de violencia, o los de Boris Yeltsin, después de la disolución de la URSS, cuando oficiales desmovilizados del KGB y el GRU se pasaron, con armas y bagaje, a la mafia rusa, indicaron fuentes próximas al gobierno norteamericano.

La parte cubana buscará un blindaje polémico -y no exento de riesgos- para Raúl Castro, familia y algunos allegados, a cambio de abrir la talanquera de la reforma política y económica de Cuba, como adelantó Castro Espín a la CIA, en México.

Washington solo ha confirmado que están hablando con Cuba, pero sin especificar temas y ha recordado a su contraparte que está en una situación de debilidad por su crisis económica estructural y su falta de legitimad democrática.

Cuba sabe que sus prioridades no coinciden exactamente con las estadounidenses, pero comparten la agenda común en torno a temas estatutarios, como los definió Marco Rubio ante el Senado, refiriéndose al embargo y la ley Helms Burton; además de la persecución del narcotráfico y lavado de activos", aseguró una fuente próxima al general Castro Espín.

Castro Espín "comparte la preocupación" norteamericana y está "dispuesto a colaborar", apoyándose en sendas entidades de lucha contra el narcotráfico, perteneciente al MININT, y en la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF), adscritas la primera al Minint y la segunda -formalmente- al Banco Central.

En la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, "nuestro equipo tiene experiencia y presencia operativa transfronteriza, que incluye agentes extranjeros atendidos por oficiales cubanos", indicó.

En el combate al blanqueo de capitales, Cuba ofrecería la experiencia y resultados de DGIOF, insertada en la estructura del Banco Central, pero que realmente es una unidad especializada de la dirección de Inteligencia Financiera del Ministerio del Interior, apuntó.

En paralelo, empresarios europeos, asiáticos y norteamericanos desean participar en la fase de tránsito que se avecina, en la reconstrucción y normalización de Cuba, voluntad que coincide con la prioridad de Washington de evitar un shock en la isla, pero el "proceso aún está verde y sujeto a decisiones de la Casa Blanca y los federales, como llaman en La Habana, al equipo del único hijo varón de Raúl Castro.

El esquema preferido por los empresarios extranjeros es vender directamente sus productos a pequeños y medianos empresarios cubanos en la isla, pero la importación directa desde empresas privadas "no está aún regulada y dependen del Ministerio de Comercio Exterior, via oficinas importadoras, para traer mercancías" del extranjero, recordó la fuente.

"La idea es sacar un reglamento nuevo que elimine ese paso", aseguró, sin mayores concreciones.La puesta en marcha de estos mecanismos bilaterales está vinculada a que La Habana "cumpla con la liberación de los presos políticos", indicó la fuente de Seguridad en Washington, pero Cuba mantiene silencio oficial al respecto, aunque una fuente del MININT lo dio por hecho, pero como "un gesto independiente y de buena voluntad".

Ceremonia de la confusiónEn paralelo, el gobierno cubano parece instalado en una ceremonia de la confusión, agudizada con el extraño comunicado del MINREX, de este lunes, que generó desasosiego en los veteranos de la revolución, sorpresa en ex altos funcionarios castristas emigrados y expectación, con dosis de incertidumbre, en Miami y La Habana.

Ahora mismo, Cuba parece que tiene dos gobiernos: el formal, que sigue por valles y montañas supervisando la Guerra de todo el pueblo y hablando de Inteligencia Artificial en medio de brutales apagones, más la elevación del tono de exigencias frente a Washington y el de los federales que está tallando un arreglo bilateral que podría ser definitivo.

Bruno Rodríguez en Viet Nam y su conversación telefónica con el canciller ruso forman parte del esfuerzo oficial por aparentar normalidad y apoyo, pero en La Habana, varias fuentes aseguran que la procesión va por dentro.

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío añadió más humo a la confusión con unas declaraciones a la agencia AP, que recordó los galimatías del presidente Ramón Grau San Martín.

Fernández de Cossío, que cuenta con la simpatía del ministro de las FAR, Alvaro López Miera, primero negó que haya una mesa de negociaciones con Estados Unidos, luego dijo que en la mesa no estaban la Constitución, la economía ni el sistema socialista, y que su gobierno tenía voluntad negociadora.Alguien ha perdido una mesa entre Washington y La Habana.