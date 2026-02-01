EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

El Gobierno de Estados Unidos reaccionó con firmeza tras el acto de repudio organizado por el régimen cubano contra Mike Hammer , encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, durante su visita a Camagüey .

En un mensaje publicado en X , la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental fue directa y contundente:

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer y del equipo de la Embajada. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, pese a las tácticas fallidas de intimidación del régimen”.

El sábado por la noche, en el Hotel Santa María , en plena Plaza del Gallo , Hammer fue rodeado e insultado por una multitud movilizada por las autoridades locales, justo en medio de un apagón general que dejó a oscuras el centro histórico .

Los videos fueron difundidos por el periodista Mario J. Pentón y los activistas Irma Lidia Broek y José Raúl Gallego , mostrando la operación de hostigamiento desde varios ángulos.

Tuve el placer de reunirme de nuevo con el Padre Conrado en Trinidad. Me inspira cada vez que hablo con él. Y cuando salí de la parroquia unas pocas comunistas, seguramente frustradas por lo mal que va la revolución, me gritaron obscenidades - pero no son ellos los que siempre… pic.twitter.com/XsbkCMdL5w — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 1, 2026

Un patrón repetido: segundo acto de repudio en 24 horas

El día anterior, Hammer había enfrentado un episodio similar en Trinidad, donde fue increpado a la salida de la Iglesia San Francisco de Paula, después de reunirse con el sacerdote y activista José Conrado Rodríguez.

Hammer afirmó entonces que quienes gritaban “no representan al pueblo cubano”, y reiteró que su misión en la isla es reunirse con cubanos de a pie y escuchar sus aspiraciones.

Un nuevo frente de tensión: hostigamiento a diplomáticos estadounidenses

El ataque verbal contra Hammer reavivó críticas contra la estrategia del régimen cubano de usar turbas organizadas, práctica histórica aplicada contra:

opositores

periodistas

activistas

artistas independientes

y ahora, diplomáticos extranjeros

El incidente ocurre en un momento de máxima presión internacional sobre La Habana y tras el endurecimiento de las sanciones de Washington.