americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mike Hammer

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EE.UU. condena el acto de repudio organizado por el régimen cubano contra el diplomático Mike Hammer en Camagüey y exige el fin del hostigamiento a su personal. Washington asegura que continuará reuniéndose con el pueblo cubano pese a la intimidación

Mike Hammer

El Gobierno de Estados Unidos reaccionó con firmeza tras el acto de repudio organizado por el régimen cubano contra Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, durante su visita a Camagüey.

En un mensaje publicado en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental fue directa y contundente:

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer y del equipo de la Embajada. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, pese a las tácticas fallidas de intimidación del régimen”.

Screenshot 2026-02-01 at 3.52.14PM

El incidente en Camagüey: un acto de repudio a plena oscuridad

El sábado por la noche, en el Hotel Santa María, en plena Plaza del Gallo, Hammer fue rodeado e insultado por una multitud movilizada por las autoridades locales, justo en medio de un apagón general que dejó a oscuras el centro histórico.

Testigos registraron insultos como:

  • “¡Títere de Donald Trump!”

  • “¡Imperialista!”

  • “¡Asesino!”

  • “¡Fuera de Camagüey!”

  • “¡Abajo el bloqueo!”

Los videos fueron difundidos por el periodista Mario J. Pentón y los activistas Irma Lidia Broek y José Raúl Gallego, mostrando la operación de hostigamiento desde varios ángulos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/2017959894402351377?s=20&partner=&hide_thread=false

Un patrón repetido: segundo acto de repudio en 24 horas

El día anterior, Hammer había enfrentado un episodio similar en Trinidad, donde fue increpado a la salida de la Iglesia San Francisco de Paula, después de reunirse con el sacerdote y activista José Conrado Rodríguez.

Hammer afirmó entonces que quienes gritaban “no representan al pueblo cubano”, y reiteró que su misión en la isla es reunirse con cubanos de a pie y escuchar sus aspiraciones.

Un nuevo frente de tensión: hostigamiento a diplomáticos estadounidenses

El ataque verbal contra Hammer reavivó críticas contra la estrategia del régimen cubano de usar turbas organizadas, práctica histórica aplicada contra:

  • opositores

  • periodistas

  • activistas

  • artistas independientes

  • y ahora, diplomáticos extranjeros

El incidente ocurre en un momento de máxima presión internacional sobre La Habana y tras el endurecimiento de las sanciones de Washington.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
regimen cubano organiza violento acto de repudio contra mike hammer en camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Por Redacción América Noticias Miami
el tanquero emilia regresa vacio a cuba tras negativa de jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

manuel marrero: hay reservas para enfrentar los desafios de cuba en 2026

Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Por Redacción América Noticias Miami
papa leon xiv rompe el silencio y pide a trump y a diaz-canel evitar una escalada contra cuba

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter