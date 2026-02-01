EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

El Gobierno de Estados Unidos reaccionó con firmeza tras el acto de repudio organizado por el régimen cubano contra Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, durante su visita a Camagüey.
EE.UU. condena el acto de repudio organizado por el régimen cubano contra el diplomático Mike Hammer en Camagüey y exige el fin del hostigamiento a su personal. Washington asegura que continuará reuniéndose con el pueblo cubano pese a la intimidación
En un mensaje publicado en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental fue directa y contundente:
“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer y del equipo de la Embajada. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, pese a las tácticas fallidas de intimidación del régimen”.
El sábado por la noche, en el Hotel Santa María, en plena Plaza del Gallo, Hammer fue rodeado e insultado por una multitud movilizada por las autoridades locales, justo en medio de un apagón general que dejó a oscuras el centro histórico.
Testigos registraron insultos como:
“¡Títere de Donald Trump!”
“¡Imperialista!”
“¡Asesino!”
“¡Fuera de Camagüey!”
“¡Abajo el bloqueo!”
Los videos fueron difundidos por el periodista Mario J. Pentón y los activistas Irma Lidia Broek y José Raúl Gallego, mostrando la operación de hostigamiento desde varios ángulos.
El día anterior, Hammer había enfrentado un episodio similar en Trinidad, donde fue increpado a la salida de la Iglesia San Francisco de Paula, después de reunirse con el sacerdote y activista José Conrado Rodríguez.
Hammer afirmó entonces que quienes gritaban “no representan al pueblo cubano”, y reiteró que su misión en la isla es reunirse con cubanos de a pie y escuchar sus aspiraciones.
El ataque verbal contra Hammer reavivó críticas contra la estrategia del régimen cubano de usar turbas organizadas, práctica histórica aplicada contra:
opositores
periodistas
activistas
artistas independientes
y ahora, diplomáticos extranjeros
El incidente ocurre en un momento de máxima presión internacional sobre La Habana y tras el endurecimiento de las sanciones de Washington.
