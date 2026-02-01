Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

El Pontífice expresa “gran preocupación” por el aumento de las tensiones entre La Habana y Washington

El papa León XIV rompió este domingo su silencio sobre la creciente crisis entre Cuba y Estados Unidos , y lanzó un llamado directo a las autoridades de ambos países —incluidos el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel — para que eviten una escalada de confrontación que agrave el sufrimiento del pueblo cubano.

El pronunciamiento se produjo al término del Ángelus dominical , desde el Palacio Apostólico del Vaticano , y fue posteriormente difundido de forma íntegra a través de la cuenta oficial del Vaticano en la red X .

En su mensaje, el Pontífice expresó su inquietud por el deterioro de las relaciones bilaterales y exhortó a ambas partes a optar por la vía del entendimiento:

“He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”.

El Papa subrayó la necesidad de evitar medidas o acciones que deriven en mayor dolor social , en un momento en que la isla atraviesa una profunda crisis económica y humanitaria.

Invocación a la Virgen de la Caridad del Cobre

El mensaje papal concluyó con una referencia de alto simbolismo religioso y nacional para los cubanos:

“¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!”

La mención a la patrona de Cuba imprimió un tono pastoral y conciliador al llamado, reforzando el mensaje de reconciliación y paz.

Contexto de máxima tensión geopolítica

La intervención del Papa se produce en medio de un endurecimiento de las sanciones de Washington contra el régimen cubano, así como de una retórica cada vez más agresiva desde La Habana, mientras la población enfrenta:

Apagones prolongados

Escasez de alimentos y combustible

Inflación descontrolada

Aumento de la migración

Represión política persistente

Desde el Vaticano, León XIV busca posicionarse como mediador moral, apelando al diálogo como única vía para evitar un mayor deterioro de la situación interna en Cuba.

Un mensaje con destinatarios claros

Aunque el Papa no mencionó nombres propios durante el Ángelus, su llamado fue interpretado como un mensaje directo tanto a la Casa Blanca como al Palacio de la Revolución, en un momento en que la confrontación amenaza con tener consecuencias impredecibles para la isla.

El Vaticano no anunció por ahora gestiones diplomáticas formales, pero el pronunciamiento público del Pontífice eleva el conflicto a una dimensión moral y humanitaria internacional.