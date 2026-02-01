El tanquero "Emilia" regresa vacío a La Habana, Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Kingston, proveedor habitual de La Habana, Cuba optó por acatar el nuevo decreto de Donald Trump que amenaza con aranceles a países que suministren combustible a la Isla.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El tanquero cubano “Emilia” regresó vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas, en medio de nuevo decreto de Trump que sanciona a países que suministren combustible
Kingston, proveedor habitual de La Habana, Cuba optó por acatar el nuevo decreto de Donald Trump que amenaza con aranceles a países que suministren combustible a la Isla.
El tanquero Emilia, dedicado al transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y con bandera cubana, regresó vacío al puerto de Cienfuegos, confirmando uno de los peores escenarios para la ya frágil crisis energética del país.
Según explicó a 14ymedio el investigador Jorge Piñón, de la Universidad de Texas en Austin, el buque zarpó desde Santiago de Cuba con destino a Kingston, en Jamaica, uno de los suministradores regionales más frecuentes de GLP para La Habana. El objetivo: cargar gas. El resultado: operación fallida.
El Emilia llegó a aguas jamaicanas horas antes de la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, efectiva a las 12:01 a. m. (ET) del 30 de enero de 2026, que sanciona con aranceles a los países que vendan combustible a Cuba.
Los datos de seguimiento marítimo (VesselFinder) son concluyentes:
El buque no atracó en Kingston.
Entró con 8,4 metros de calado y salió con el mismo calado.
Permaneció en aguas territoriales del 29 de enero (08:35 UTC) al 30 de enero (10:48 UTC), un margen insuficiente para cargar GLP, incluso antes de que el decreto entrara formalmente en vigor.
La lectura es clara: no hubo carga.
Tras abortar la operación, el Emilia puso proa a Cienfuegos, donde ingresó con el mismo calado. El viaje, seguido con expectación por especialistas y ciudadanos, terminó confirmando que el sistema energético cubano opera al día y sin red de seguridad.
La terminal de Cienfuegos es clave para el almacenamiento y redistribución de GLP hacia el occidente del país. Desde allí se abastecen provincias que llevan meses sin servicio regular.
La falta de gas:
Deja a miles de familias sin un combustible esencial para cocinar.
Obliga a improvisar con leña, carbón o electricidad intermitente, con impactos sociales y sanitarios.
Reaviva colas, turnos agotados y mercado informal.
En enero de 2026, una “balita” de 10 kg se ha revendido entre 10.000 y 30.000 pesos, varias veces el salario mensual estatal. El precio oficial existe solo para quien logra llegar a la ventanilla.
Expertos señalan que Cuba compra GLP sin contratos estables, mediante operaciones puntuales y intermediarios regionales dispuestos a asumir riesgos. A ello se suman:
Escasez de divisas.
Historial de impagos.
Endurecimiento del cerco sancionador.
El resultado es una contracción energética que se arrastra desde 2025: menos importaciones, apagones más intensos y una presión cruzada entre electricidad y gas que cierra un círculo vicioso.
El episodio del Emilia no es aislado. Es una señal de aislamiento energético acelerado y de la dependencia extrema de ventanas políticas y logísticas cada vez más estrechas. Para los hogares, el impacto es inmediato; para el sistema, no hay margen.
FUENTE: 14yMedio
Suscribite a nuestro Newsletter