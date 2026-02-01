Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Primer ministro cubano afirma que el país tiene capacidad para enfrentar crisis, pero la población vive apagones y escasez

El primer ministro de Cuba , Manuel Marrero Cruz , aseguró este domingo que el país dispone de “reservas” y estructura para afrontar los desafíos de 2026 , en medio de un panorama de tensiones políticas y crisis económica que azota a la isla.

Marrero hizo estas declaraciones tras concluir las sesiones extraordinarias del Gobierno en la Isla de la Juventud , donde destacó que el Programa de Gobierno servirá como “hoja de ruta” para cumplir los objetivos planteados este año.

El primer ministro publicó en su perfil oficial en X que existen recursos y bases para enfrentar los retos de 2026 , aunque instó a convertir cada esfuerzo en resultados concretos.

Durante su visita, Marrero reavivó la retórica de Cuba como una plaza sitiada , advirtiendo que el “enemigo principal” sigue siendo la **confianza y no subestimar al oponente”, en alusión implícita a Estados Unidos.

El mensaje se produce en un contexto de tensión regional y crisis multidimensional en la isla . Tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro —aliado clave de Cuba— por fuerzas estadounidenses, las autoridades enfrentan un agravamiento de la crisis energética y la escasez de recursos.

Los anuncios de Marrero llegan mientras muchos cubanos lidian con apagones prolongados, escasez de alimentos y una economía que no logra reactivarse. Analistas señalan que este escenario es parte de una “economía de guerra”, en la que el Gobierno debe priorizar recursos mínimos para sectores esenciales.

Hoja de ruta del Gobierno para 2026

Según Marrero, el Programa de Gobierno —que ha sido objeto de reuniones y ajustes en sesiones internas en las últimas semanas— será la guía para enfrentar la coyuntura nacional y alcanzar los objetivos trazados.

El primer ministro también ha destacado en otros escenarios la necesidad de trabajar de manera diferente, flexibilizar procesos e integrar todos los actores económicos del país para contrarrestar la crisis.

Realidad cotidiana contrasta con el discurso oficial

Mientras las autoridades hablan de “reservas” y “hojas de ruta”, la población enfrenta una crisis de subsistencia que se ve reflejada en las largas filas de combustible, la reducción de servicios básicos y dificultades para el acceso a alimentos y medicinas, según informes de prensa internacional.

Este contraste entre la proyección oficial y la experiencia cotidiana de los cubanos ha sido motivo de creciente frustración en redes sociales y foros de opinión, donde se reportan duras condiciones de vida sin soluciones inmediatas.