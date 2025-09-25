Exjueza cubana Melody González podría ser deportada a la Isla este jueves

Compartir en:









La exjueza cubana Melody González Pedraza se encuentra a las puertas de ser deportada a Cuba, tras más de cuatro meses de permanecer legalmente en Estados Unidos bajo un estatus temporal.

Según confirmó su primo Roberto Castellón al medio Diario de Cuba, la deportación podría concretarse este jueves 25 de septiembre.

Castellón explicó que el caso de González se definió luego de que, en junio pasado, un juez de inmigración ordenara su salida del país. La medida se ha demorado hasta ahora, pero todo apunta a que en cuestión de horas se ejecutará.

El familiar también reveló que el hermano de la exjueza, Ruber González Pedraza, fue arrestado el pasado martes mientras dejaba a su hija en un daycare infantil y actualmente permanece en un centro de detención migratoria. “Ya firmó su autodeportación y será rápido. Su hermana será deportada mañana”, aseguró Castellón.

La detención de Ruber González, según la familia, estaría vinculada no solo a su parentesco con Melody, sino también a su historial académico y político en Cuba. El joven estudió en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), institución señalada en varias ocasiones como un brazo tecnológico del régimen cubano utilizado en ciberataques contra periodistas, activistas y opositores.

Durante su etapa como estudiante, González administró un blog oficialista en el que reproducía propaganda política, incluyendo campañas relacionadas con la liberación de los cinco espías cubanos de la Red Avispa, condenados en Estados Unidos.

Fuentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmaron a Martí Noticias que Ruber González se encuentra recluido en el centro de detención de Krome, en Florida, a la espera de que se ejecute su salida del país. De concretarse, la deportación de Melody González marcará el final de un proceso migratorio cargado de tensiones y polémica, con implicaciones directas también para su hermano.