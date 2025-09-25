americateve

Cuba

Divisas en Cuba rompen récord: el dólar y el euro marcan máximos históricos en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba amanece al alza, en las últimas horas las divisas de referencia han subido de precio, siendo cifras récord en el caso del dólar y del euro

americateve | Redacción América Noticias Miami
pesos cubanos

El mercado informal de divisas en Cuba continúa en ascenso y marca cifras récord. Este jueves 25 de septiembre, el dólar estadounidense y el euro alcanzaron nuevos máximos frente al peso cubano, confirmando la fuerte presión sobre la moneda nacional.

A las 7:00 a.m. (hora local), el dólar subió por tercer día consecutivo y se cotizó a 430 CUP, dos pesos más que en la jornada anterior. El euro también marcó un nuevo récord, situándose en 486 CUP, un peso por encima de su valor del miércoles.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) también mostró un repunte, con un alza de cinco pesos que la colocó en 210 CUP, según el parte diario de elTOQUE.

Pesos cubanos.png

Tasas de cambio hoy en Cuba (25/09/2025 – 7:34 a.m.)

  • USD: 430 CUP

  • EUR: 486 CUP

  • MLC: 210 CUP

El incremento sostenido de las divisas refleja la depreciación acelerada del peso cubano. Solo en septiembre, el dólar ha pasado de 410 a 430 CUP, mientras que el euro ha subido de 460 a 486 CUP. En tanto, la MLC —a pesar de los pronósticos de desaparición— logró escalar de 190 a 210 CUP en apenas 25 días.

Salarios vs. inflación: una brecha cada vez mayor

A inicios de mes, el régimen cubano anunció que el salario medio mensual en el país alcanzó los 6.649 pesos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 16,4% respecto al año anterior.

No obstante, ese incremento salarial pierde peso frente a la inflación y la devaluación del CUP. Con el cambio actual, dicho salario equivale apenas a 16,22 dólares mensuales, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier trabajador.

Equivalencias de divisas en Cuba (25/09/2025)

Dólar estadounidense (USD):

  • 1 USD = 430 CUP

  • 5 USD = 2.150 CUP

  • 10 USD = 4.300 CUP

  • 20 USD = 8.600 CUP

  • 50 USD = 21.500 CUP

  • 100 USD = 43.000 CUP

Euro (EUR):

  • 1 EUR = 486 CUP

  • 5 EUR = 2.430 CUP

  • 10 EUR = 4.860 CUP

  • 20 EUR = 9.720 CUP

  • 50 EUR = 24.300 CUP

  • 100 EUR = 48.600 CUP

  • 200 EUR = 97.200 CUP

  • 500 EUR = 243.000 CUP

La tendencia al alza de las divisas en el mercado paralelo mantiene en vilo a la población, que ve cómo sus ingresos se devalúan a gran velocidad, mientras las prometidas transformaciones en el sistema cambiario oficial siguen sin concretarse.

