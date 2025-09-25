Divisas en Cuba rompen récord: el dólar y el euro marcan máximos históricos en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba continúa en ascenso y marca cifras récord. Este jueves 25 de septiembre, el dólar estadounidense y el euro alcanzaron nuevos máximos frente al peso cubano, confirmando la fuerte presión sobre la moneda nacional.

A las 7:00 a.m. (hora local), el dólar subió por tercer día consecutivo y se cotizó a 430 CUP , dos pesos más que en la jornada anterior. El euro también marcó un nuevo récord, situándose en 486 CUP , un peso por encima de su valor del miércoles.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) también mostró un repunte, con un alza de cinco pesos que la colocó en 210 CUP , según el parte diario de elTOQUE.

El incremento sostenido de las divisas refleja la depreciación acelerada del peso cubano. Solo en septiembre, el dólar ha pasado de 410 a 430 CUP , mientras que el euro ha subido de 460 a 486 CUP . En tanto, la MLC —a pesar de los pronósticos de desaparición— logró escalar de 190 a 210 CUP en apenas 25 días.

Salarios vs. inflación: una brecha cada vez mayor

A inicios de mes, el régimen cubano anunció que el salario medio mensual en el país alcanzó los 6.649 pesos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 16,4% respecto al año anterior.

No obstante, ese incremento salarial pierde peso frente a la inflación y la devaluación del CUP. Con el cambio actual, dicho salario equivale apenas a 16,22 dólares mensuales, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier trabajador.

Equivalencias de divisas en Cuba (25/09/2025)

Dólar estadounidense (USD):

1 USD = 430 CUP

5 USD = 2.150 CUP

10 USD = 4.300 CUP

20 USD = 8.600 CUP

50 USD = 21.500 CUP

100 USD = 43.000 CUP

Euro (EUR):

1 EUR = 486 CUP

5 EUR = 2.430 CUP

10 EUR = 4.860 CUP

20 EUR = 9.720 CUP

50 EUR = 24.300 CUP

100 EUR = 48.600 CUP

200 EUR = 97.200 CUP

500 EUR = 243.000 CUP

La tendencia al alza de las divisas en el mercado paralelo mantiene en vilo a la población, que ve cómo sus ingresos se devalúan a gran velocidad, mientras las prometidas transformaciones en el sistema cambiario oficial siguen sin concretarse.