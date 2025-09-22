El Micha regresa a vivir a Cuba y arremete contra Miami: "Allí todo es una farsa, en mi país la gente me da cariño"

El reguetonero cubano El Micha confirmó su regreso definitivo a Cuba tras varios años en Estados Unidos, donde asegura haber encontrado más críticas que apoyo. En una entrevista ofrecida al podcast SePoneWeno, el artista habló sin filtros sobre su experiencia en Miami y su decisión de abandonar la vida en el exilio.

“Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles, no quiero que estén hablando de mí. En ese lugar nadie me dio nada, lo que quieren es arrancarte la cabeza. Yo voy para Cuba donde la gente te da cariño, la gente te quiere, es mi casa, es mi país”, afirmó el intérprete, cuyas palabras generaron fuertes reacciones en redes sociales.

El Micha comparó su estancia en Estados Unidos con una batalla constante por mantener apariencias: “Aparentar que estás bien para que la gente piense que estás bien… todo es una farsa, todo es una mentira. Pobrecita la gente que quiera vivir así”.

“Siendo talentoso tienes que hacer 40 monerías para que te den un concierto, para que te lleven al Cubatonazo. La palabra ‘Cuba’ es la que da plata allí y a los artistas nos cogieron de punta de lanza”.

El reguetonero también dejó claro que no está dispuesto a seguir un estilo de vida que no lo representa: “Yo quiero morirme como un artista, no como un cargador de cajas de manzana, ni como un chofer”.

Su decisión llega poco después de que la madre de sus hijos anunciara públicamente su separación, deseándole suerte en su retorno a la Isla, gesto que muchos interpretaron como el fin de su etapa en Estados Unidos.

No es la primera vez que El Micha provoca polémica con sus declaraciones. Ha sido criticado en repetidas ocasiones por sus vínculos con el régimen cubano, su participación en actividades oficiales dentro de la isla y su postura ambigua frente a la situación política del país.

El futuro de su carrera artística en Cuba aún es incierto, pero su regreso reabre el debate sobre el papel de los artistas que oscilan entre el exilio y el regreso al sistema cultural de la Isla.