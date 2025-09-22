americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El Micha

El Micha regresa a vivir a Cuba y arremete contra Miami: "Allí todo es una farsa, en mi país la gente me da cariño"

El Micha regresa a Cuba y critica la industria musical en Miami, rechazando el tener que aparentar éxito en el extranjero

EL Micha

El reguetonero cubano El Micha confirmó su regreso definitivo a Cuba tras varios años en Estados Unidos, donde asegura haber encontrado más críticas que apoyo. En una entrevista ofrecida al podcast SePoneWeno, el artista habló sin filtros sobre su experiencia en Miami y su decisión de abandonar la vida en el exilio.

“Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles, no quiero que estén hablando de mí. En ese lugar nadie me dio nada, lo que quieren es arrancarte la cabeza. Yo voy para Cuba donde la gente te da cariño, la gente te quiere, es mi casa, es mi país”, afirmó el intérprete, cuyas palabras generaron fuertes reacciones en redes sociales.

El Micha comparó su estancia en Estados Unidos con una batalla constante por mantener apariencias: “Aparentar que estás bien para que la gente piense que estás bien… todo es una farsa, todo es una mentira. Pobrecita la gente que quiera vivir así”.

Embed - Se Pone Weno | Publicidad Músical on Instagram: "elmicha ‘No quiero vivir una vida falsa’ Toda la verdad de su regreso a CUBA | SPW PODCAST Estreno a las 2 pm en el canal de YouTube Advanced Studio"

Asimismo, criticó duramente a la industria musical en Miami:

“Siendo talentoso tienes que hacer 40 monerías para que te den un concierto, para que te lleven al Cubatonazo. La palabra ‘Cuba’ es la que da plata allí y a los artistas nos cogieron de punta de lanza”.

El reguetonero también dejó claro que no está dispuesto a seguir un estilo de vida que no lo representa: “Yo quiero morirme como un artista, no como un cargador de cajas de manzana, ni como un chofer”.

Su decisión llega poco después de que la madre de sus hijos anunciara públicamente su separación, deseándole suerte en su retorno a la Isla, gesto que muchos interpretaron como el fin de su etapa en Estados Unidos.

No es la primera vez que El Micha provoca polémica con sus declaraciones. Ha sido criticado en repetidas ocasiones por sus vínculos con el régimen cubano, su participación en actividades oficiales dentro de la isla y su postura ambigua frente a la situación política del país.

El futuro de su carrera artística en Cuba aún es incierto, pero su regreso reabre el debate sobre el papel de los artistas que oscilan entre el exilio y el regreso al sistema cultural de la Isla.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la verdadera razon detras de la ruptura de el micha y su esposa tras 13 anos de matrimonio

La verdadera razón detrás de la ruptura de El Micha y su esposa tras 13 años de matrimonio

Por Redacción América Noticias Miami
¿me tendre que resignar a morir en el exilio? - parte ii

¿Me tendré que resignar a morir en el exilio? - Parte II

Por Arturo Sandoval
cubano con i-220a detenido en texas mientras trabajaba como chofer de lyft

Cubano con I-220A detenido en Texas mientras trabajaba como chofer de Lyft

Por Redacción América Noticias Miami
accidente masivo entre dos guaguas en villa clara deja mas de 40 heridos

Accidente masivo entre dos guaguas en Villa Clara deja más de 40 heridos

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Cubano con I-220A detenido en Texas mientras trabajaba como chofer de Lyft

Cubano con I-220A detenido en Texas mientras trabajaba como chofer de Lyft

El Micha regresa a vivir a Cuba y arremete contra Miami: Allí todo es una farsa, en mi país la gente me da cariño

El Micha regresa a vivir a Cuba y arremete contra Miami: "Allí todo es una farsa, en mi país la gente me da cariño"

Ousmane Dembélé se consagra con el Balón de Oro 2025 y supera a Lamine Yamal

Ousmane Dembélé se consagra con el Balón de Oro 2025 y supera a Lamine Yamal

Otro cubano con I-220A detenido por ICE en Texas: su esposa denuncia que quedará sola con una niña pequeña

Otro cubano con I-220A detenido por ICE en Texas: su esposa denuncia que quedará sola con una niña pequeña

La respuesta al odio no es el odio: esposa de Charlie Kirk perdona a su asesino en un conmovedor discurso

"La respuesta al odio no es el odio": esposa de Charlie Kirk perdona a su asesino en un conmovedor discurso

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter